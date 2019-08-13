疑再有內地活豬染豬瘟　業界料後天僅本地豬應市

內地供港活豬懷疑再度爆發豬瘟。據了解，位於深圳清水河的供港活豬中轉站，今日(13日)發現有供港豬隻死亡，檢疫結果顯示死豬隻帶有豬瘟。業界指出，內地供港活豬減少令價格高企，若再次出現豬瘟，豬價會進一步提高。



豬隻買手盧先生表示，得悉深圳清水河的供港活豬中轉站有活豬死亡，但詳情需要繼續了解。在非洲豬瘟的影響下，國內活豬供應感少，他現時每天只購買數隻活豬，為以前三分之一，他表示感到無能為力，「惟有睇吓本港(香港)豬隻供應支唔支持到」。



香港豬肉行商會理事長許偉堅表示，據他了解，深圳清水河的供港活豬中轉站有兩隻內地豬死亡，當中帶有非洲豬瘟，該中轉站已進行徹底的清潔和消毒，相信明天(14日)的活豬供應仍然正常，但後天(15日)應該只有本地豬隻應市。他又指，近期內地供港活豬只有不足5成，令豬價維持高企，情況並不理想，若再爆發豬瘟的話，相信豬價會再進一步上升。



食環署資料顯示，去年8月至今年5月，香港每日由內地進口活豬的供應量平均介乎3000至4000多隻，但自今年中爆發首宗非洲豬瘟後，內地活豬供應量由6月起每日平均跌至只有1000多隻。香港今日共有1680隻活豬供應，當中內地進口有1155隻，本地進口有525隻，每擔活豬拍賣價平均為4153港元，最高價為4480港元，最低價為3750港元。