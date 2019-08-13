涉尖咀衝突　16人被控非法集結1人控暴動罪

就本周日(11日)在尖沙咀發生的警民衝突，警方拘捕多名男女，分別落案起訴其中14男3女，除一名24歲男子被控參與暴動罪外，其餘16人均被控非法集結罪。該17人中除2男1女仍在醫院留醫，其餘14人今被解往九龍城法院應訊，眾被告暫毋須答辯，裁判官按控方申請把案件押後至10月23日於九龍城法院再訊，等候警方進一步調查，其間所有被告均獲准保釋，但不得離港，需每周一天到警署報到及於凌晨12時至早上6時遵守宵禁令。至於其餘3人押後至8月19日再訊，如提早出院會先帶往法院應訊。



17名被告依次為馬孝文(男，社工，24歲)、鄭智健(男，冷氣技工，21歲)、劉維穎(女，學生，18歲)、郭嘉輝(男，學生，21歲)、李穎淇(女，學生，27歲)、吳柏熹(男，學生，21歲)、姓葉被告(男，學生，14歲)、譚煒誠(男，學生，22歲)、廖偉明(男，運輸工，25歲)、張姓被告(男，學生，16歲)、梁卓華(女，學生，19歲)、莊嘉灝(男，學生，24歲)、羅樂文(男，學生，21歲)、聶嘉寶(男，送貨工，24歲)、黃千溥(男，學生，21歲)、楊梓信(男，無業，21歲)及黃奕瑋(男，送貨工，19歲)。其中劉維穎、郭嘉輝及莊嘉灝因頭部受傷及手骨骨折等正留醫。



17名被告中，其中男被告聶嘉寶被控一項參與暴動罪，控罪指他於本月11日在尖沙咀柯士甸道及金巴利道的一段彌敦道與其他身分不詳人士參與暴動。其餘16人則被控於同日同地非法集結，作出擾亂秩序的行為，意圖導致或相當可能導致其他人合理地害怕他們會破壞社會安寧。



到庭應訊的14名被告當中，除只有14歲及16歲的葉姓和張姓被告獲准以2000元現金保釋及3000元人事擔保外，其餘12人均獲准以5000元現金保釋。另外，有其中兩名報稱學生的被告聲稱正在台灣讀書將於9月開學及有機會往英國升學，故申請可離港，惟最終不獲裁判官批准。