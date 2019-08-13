阿王辣爆：百年基業恐盡喪　止暴制亂應施宵禁

香港因修訂《逃犯條例》而動盪不安，各區遊行示威、暴力衝擊不斷。東方報業集團旗下《on.cc東網》時事評論節目《阿王辣爆》主持人王國興表示，一場「曱甴之亂」的顏色革命令香港百年基業盡喪，建議港府若未能控制局面可採取宵禁，又呼籲市民必須和暴力示威劃清界線，止暴制亂。



王國興在節目中形容蒙面、戴眼罩及帽的黑衣示威者猶如黑色的曱甴，不分時間、不分場合搗亂，搞到香港亂過「亂世佳人」，而他們騎劫港鐵，甚至跳閘逃票，使之成為快速運兵車，在車廂休息、換衫，再轉攻警署等其他目標。



示威者所到之處，店舖紛紛關門自保，導致很多行業的店舖面臨結業、減薪及裁員危機，打工仔陷入冰河時期。王國興認為，北京面對香港亂局已有文武兩手準備，其中解放軍駐港部隊司令員陳道祥已表明堅決支持香港。武警萬人在深圳進行反恐、反暴演習，枕戈待旦，隨時候命幫香港捉拿暴徒。



內地官媒早前發表評論文章，批評壹傳媒黎智英及民主黨創黨主席李柱銘肆無忌憚勾結西方。王國興表示，政府不可再包庇那些守惡的「曱甴」，例如於79天違法佔領行動中，包括黎在內的39名主要搞手。王又指，美國插手香港的情況愈演愈烈，反修例事件中已經四、五次找香港議員到美國密會，而金融大鱷亦在香港伺機造市，市民必須和暴力示威劃清界線。



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