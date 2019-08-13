馮永業陳婉玉分涉受賄及行賄案　明日裁決

政策創新與統籌辦事處總監程淑儀丈夫、前經濟發展及勞工局副秘書長馮永業，被指在政府任職期間涉收取賭王何鴻燊三太胞妹陳婉玉利益，馮陳二人分別被控受賄、行賄和公職人員行為失當罪，案件在今年6月中在區院審結後，法官明早(14日)將作裁決。馮永業被指於2004至06年間，負責審批與陳婉玉有關公司的航權等申請時，隱瞞了在他購買羅便臣道一個值逾千萬元單位時，是由陳替他付51萬元臨時訂金。



控方早前在結案陳詞時指，馮深明利益衝突之情況，但仍蓄意隱瞞收取甜頭，對港人「忠誠分裂」，打擊港人對政府決策的信心。但當法庭裁定表面證供成立後，二人出庭作供時分別以逾十年的地下情作辯護，異口同聲說不清楚對方的職業及職務，並強調那筆錢是馮協助陳在物業投資上賺錢，陳為答謝馮的「專業意見」而與他分享利潤。辯方陳詞時則指，二人基本上是夫婦關係，只不過並非名正言順；故法庭很難定斷陳提供該筆錢，是基於二人的關係抑或馮的公職。



55歲男被告馮永業，早前已離任機管局企業發展執行總監一職，他被控公職人員接受利益及公職人員行為失當兩罪。63歲女被告陳婉玉，案發時擔任港聯直升機有限公司(港聯)、港聯航空有限公司(港聯航空)及港聯直升機(香港)有限公司(港聯直升機)董事兼股東，她被控一項向公職人員提供利益罪。



控方案情指，馮於2003年4月至06年7月任經濟發展及勞工局副秘書長，案發時他負責航空服務談判、航權分配、航空基建發展等敏感及重要決策，但他在審批涉案三間港聯公司就航權等申請的同時，就一個半山單位跟陳有私人交往，但他從沒作出申報。



在2004年9月23日，陳代表一間她全資擁有的公司就涉事的羅便臣道雍景臺一單位，簽署一份地產代理協議；但5日後陳卻代馮簽署該單位的臨時買賣合約，並開出私人支票以支付51萬元的臨時訂金。馮其後改由妻子程淑儀作為單位業主，同年12月29日交易落實，並獲批六百多萬元貸款。