《賞您睇》　請你玩轉台灣！

得幾日假期又想散心？台灣啱晒你！《賞您睇》八月巨獎送你雙人來回台灣機票！台北、高雄、台中、台南四個地方任君選擇！



1.台北



無行過台北夜市點算黎過？不過夜市唔一定係夜晚先開，其實有啲地方下午已經開放，例如位於中山國小站嘅雙城美食街，下午3時已經開放。規模唔算大型，但黎嘅大部份係本地人，想避開遊客，可以考慮下！美食街中間仲有室內雜貨店，其中有一間賣夾餅嘅超級好食，老闆話紅豆味同吉士味就最受歡迎。



位於捷運公館站仲有兩條較小型美食街，主要以輕食為主。除咗炸雞軟骨，仲有大排長龍、新鮮炸嘅地瓜球，脆口之餘仲唔會油淋淋！



2. 高雄



高雄最受年輕人歡迎嘅景點，一定要數駁二藝術特區！藝術特區分為大勇倉庫、蓬萊倉庫、大義倉庫，而每個倉庫都有自己嘅主題、文藝展覽同表演；特區入面嘅駁二市集，仲有手作獨創嘅產品出售。鐘意影文青相嘅，仲可以去埋附近嘅西子灣追夕陽，喺大草地上邊野餐邊睇日落，享受喺香港難得嘅寧靜空間。



想親親大自然，就可以去高雄地質公園─田寮月世界。之所以叫做月世界，係因爲地質長期受到雨水嘅侵蝕，而變到好似月球表面咁光禿禿。入面除咗可以近距離觀察特有嘅泥岩惡地地質，仲可以沿著4條步行道，環繞玉池，漫步月世界，欣賞山脈倒影在山水之間嘅自然景色，感受高雄得天獨厚嘅自然面貌！



3. 台中



喺香港有幾可可以喺青草地溪水旁hea下？所以嚟到台中就一定要去清境農場。有小歐洲之稱嘅清境農場除咗有藍天白雲大草原，仲有一大班綿羊仔喺草原上慢步食草，你仲可以近距離親親小綿羊，同羊羊自拍兼餵佢哋。當然重頭戲就梗係睇「綿羊脫衣秀」啦，唔好諗錯隔離，係睇羊羊剃毛咋，睇住啲綿羊由一團毛變到光禿禿，真係好得意好治愈呀！走之前記得食番杯新鮮羊奶雪糕啊！



想睇天空之鏡，就可以去台中高美濕地。高美濕地被國際網站譽為一生必遊一次嘅景點，仲係世界6大天空之鏡之一。要影到傳説嘅天空之鏡同夢幻夕陽，最好傍晚時分5點至6點之間前往，如果想避開人群，記得向濕地深處行入少少，就可以影到完美嘅天空之鏡相喇！



4. 台南



想反璞歸真，感受濃濃人情味、古早味，台南一定係最佳選擇。想睇古蹟、了解更多台灣歷史文化，就可以黎台南安平區。安平係台南擁有悠久歷史的觀光地區，除咗有由荷蘭人執政時期所建成、台灣最早嘅要塞建築，見證住台灣近400年歷史之安平古堡，仲有億載金城、安平樹屋、德記洋行等相當多嘅古蹟。行到攰仲可以去埋安平老街，試齊唔同台南小食！



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