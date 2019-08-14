修例風波：堅強記者遭示威者圍毆　稱撐警無懼被打

警方今凌晨譴責示威者昨晚至今日凌晨在機場暴力對待兩名男子，斥大量示威者於上述時間在機場非法集結，禁錮、欺凌及毆打一名旅客及一名記者，對他們造成身心傷害，警方對激進示威者的嚴重暴力行為予以極嚴厲譴責。



首宗個案，警方派員護送救護員及一名受傷旅客離開時，一名警員被搶去警棍及遭多人襲擊，於是拔槍戒備；第二宗一名男記者遭多名示威者粗暴對待，更一度暈倒。兩名受害人分別送往瑪嘉烈醫院及北大嶼山醫院治理。警方共拘5名男子，涉嫌非法集結、藏有攻擊性武器、襲警及破壞社會安寧等。有兩名警務人員受傷，案件交由機場警區刑事部跟進調查。



時事評論員陳雲生指，該名記者遭示威者綁起時仍稱撐警無懼被打，十分堅強，面對別人要打他，仍堅持自己的立場，未有因為壓力而改變。陳指內地人對此事都變得群情洶湧，認為亂局要平息。



【02:14】政府發言人今日凌晨，回應昨晚示威者在香港國際機場的暴力行為時稱，昨天自下午起大批示威者在機場集結，癱瘓機場運作，嚴重影響出入境旅客，已遠超和平示威行為。到晚上，有暴徒行為變本加厲，分別包圍及毆打一名旅客及一名記者，並阻止救護人員將該名旅客送院。警方到場處理事件時，多名暴徒更襲擊警務人員，嚴重威脅警務人員人身安全。



發言人稱，這些暴力行為遠超文明社會底線，令人髮指，特區政府予以最嚴厲的譴責。警方一定會嚴正追究，將涉案者繩之於法。



------－－－－－－－－－

香港國際機場昨日（13日）連續第二天癱瘓，逾萬名示威者湧入機場，一、二號離境大堂被堵塞，兩日共有逾5百航班取消。昨日傍晚一名男子被懷疑是內地公安，遭示威者包圍毆打，至深夜才獲送上救護車。到接近午夜時分，又有一名男子被示威者指稱形迹可疑，將他包圍，並在其隨身袋子上搜出一件寫有撐警字樣的淺藍色衣服，以及中國護照等證件。示威用索帶將他綁起，又認定他是「臥底」。



該名內地男子雙手被示威者綁在機場行李車上，動彈不得。被圍攻約10分鐘，一度他向在場人士揚言：「我支持香港警察，你打我啦！」內地男後來被圍到牆邊，有人在樓上向他澆水。之後有示威者表示要「扯他出去！」，有人用力將他拉扯落地，一名在場戴口罩人士嘗試阻止其他人向他施襲，但被拉開。其後有人出腳踢踩內地男的頭部，又包圍着他作出攻擊動作，有其他人制止說：「打死人啦！」場面混亂。



再擾攘一番後，有立法會議員介入調停阻止，在場救護員為內地男子急救。事件擾攘大半個小時後，男子約在今日（14日）凌晨12時25分左右，被送上救護車。



事後有示威者向記者解釋，該名男子早前拍攝示威者近鏡，被追問時卻拔足就跑，遭逮住後又只用英文說自己是「遊客」，但其袋子中藏有與早前荃灣襲擊市民事件中可疑人物同款的T恤，加上他持有內地證件，覺得他非常可疑，可能是「鬼（臥底）」，所以才用索帶將他綁起。示威者又辯稱，因早前發生警察混入示威者中進行拘捕的事件，才令他們如此敏感。



內地《環球時報》總編輯胡錫進在社交網上證實，該名內地人是《環時》記者付國豪。 胡稱付當時只是在做報道，沒有其他任務。胡又指正在了解付的傷勢，並譴責所有對記者作出的暴力行為。