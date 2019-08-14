修例風波：市民圍葵芳站6粒鐘　要求港鐵交代11項質詢

警方本月（11日）在港鐵葵芳站向閘內的示威者施放催淚彈及發射橡膠子彈，港鐵當日處理的手法另人質疑。至昨日（13日）晚上8時許，逾300名市民到港鐵葵芳站，包圍車站控制室要求交代事件，期間，一名港鐵車務主管與一名女公關到場調解，有市民爆粗指罵職員。至今日(14日)凌晨時分，仍有近150名市民在站內與職員理論，車務主管將市民11項質詢寫在紙上，再用電腦列印給他們查看，並答應於6個工作日後作交待，並向公眾透過多個媒體發放消息，市民「收貨」後陸續散去。



市民要求港鐵就11項質詢作回覆(如下)



1.港鐵公司會用甚麼方法及物品清潔車站設施及抽風設備？

2.港鐵公司會否提升員工及清潔工人的保護裝備？

3.如何證明葵芳站是安全？請提交報告證明確保車站安全。

4.現在車站對市民及乘客有沒有足夠保障？

5.為甚麼不關閉車站進行撒底清潔？

6.葵芳站的抽風系統如何確保沒有影響附近的民居？

7.連接葵芳站的荃灣綫、甚至整個港鐵管道系統是否安全？

8.荃灣綫其他車站包括葵興、葵芳、荔枝角、長沙灣、太子、佐敦、尖沙咀等仍然有剌鼻的懷疑催淚彈殘餘氣味，要求港鐵撒底處理。

9.如果進入葵芳站後身體出現敏感情況，可否向港鐵索償？

10.未來能否禁止警方進入車站進行施放催淚彈等行動？

11.港鐵會否遣責警方？