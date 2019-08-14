修例風波：港機場國際樞紐聲譽一鋪清袋

香港機場連續兩天被「半癱瘓」，有一半時間暫停運作，逾五百班航班取消，大批旅客行程受阻，貨物出入口停頓，估計單是貨量損失已達一萬三千八百公噸，進出口空運貨值損失更高達一百零一點六億元。旅遊界、經濟學者及立法會議員齊聲指機場運作停頓遺禍深遠，連帶旅遊、酒店、零售及運輸業亦被拖累，長遠損失無法估計，香港機場作為國際運輸樞紐的美譽「一鋪清袋」，直斥癱瘓機場手段是「食砒霜毒老虎」，兩敗俱傷。



香港機場對本港經濟舉足輕重，政府統計處數據顯示，二○一八年整體進出口空運貨值高達三萬七千億元，即平均每日貨值為一百零一點六億元。機場在前日及昨日均有大約一半時間暫停航班升降，換言之有一整天時間受影響，業界估計空運貨值損失至少達一百零一點六億元。若以一八年度機場管理局盈利近八十四億元估算，機場癱瘓一日，機管局的盈利便減少二千二百多萬元。



客運及貨運受影響外，旅遊業亦遭殃，旅遊界立法會議員姚思榮批評，機場集會行動使訪港旅客行程延誤，擔心令香港整體形象變得負面，多區示威行動更令上月酒店入住率跌一成以上，酒店收入會下跌約兩成，估計本月酒店入住率甚至可能跌兩至三成，收入損失四成以上。他稱業界曾透露，個別賓館最新房價已下調至八十元一晚亦無人租，估計暑假後訪港旅行團團數會大幅下跌，情況慘過「沙士」時期。



香港貿易發展局主席林建岳形容，堵塞機場不僅直接衝擊數以十萬計市民的生計，而且會對香港的整體經濟造成重創，在目前香港經濟正面對嚴峻的內憂外患之下，對香港更是雪上加霜。



林直斥以癱瘓機場作為爭取訴求的手段，等於是「食砒霜毒老虎」，這種兩敗俱傷的做法，會將香港推入萬劫不復的深淵。



珠海學院商學院院長何濼生分析，航班一連兩日受影響，除了客運及貨運取消的直接經濟損失外，不少間接因素更是難以估計，如從商的乘客因未能來港，而導致生意損失，亦不排除有旅客或從商者因擔心旅程受影響，情況選用深圳機場，再經陸路來港，信心一旦失去，需長時間才能重新建立。



多名建制派立法會議員發表聲明，批評機場集會行動嚴重阻礙機場運作，示威者的行動已嚴重損害本港作為國際和區域航空樞紐的地位，呼籲他們不要再作任何危害本港社會和經濟、影響市民和旅客的舉措。此外，民航系統七間工會強烈譴責機場示威者嚴重擾亂機場運作的行為，希望不要以香港的經濟命脈作賭注，停止一切示威行動。