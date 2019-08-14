東方日報A1：兩日取消逾500航班　傳機管局擬申請禁制令

香港機場再被塞爆癱瘓，兩日取消逾五百航班，至少十萬人被玩殘！機場昨晨六時恢復航班升降後，逾萬名示威者再度湧入機場，並集中火力堵塞一、二號客運大樓離境大堂，並排出雙重「行李手推車陣」，禁止旅客進入禁區，迫令機場管理局宣布在下午四時半停止辦理登機手續，惟航班卻如常升降，令旅客要用「自己方法」進入禁區，包括與示威者理論、聲淚俱下哀求放行，甚至強衝封鎖線，惟最終只有極少數旅客獲放行，期間一名內地男子疑被示威者視作公安遭包圍、以索帶綑綁及拳打腳踢。消息指，機管局研究向法庭申請禁制令處理，阻止示威者在機場內非法集會。不過，有網民討論是否無限期堵塞機場。



大批示威者因不滿警方在本周日（11日）升級武力鎮壓，令一名女示威者的右眼爆裂需進行緊急手術，遂發起塞爆機場集會，成功令機場自一九九八年啟用以來，首次因示威集會而停運十五小時，至昨晨六時始恢復航班升降，惟有逾三百一十班需要取消，連同日前的二百三十班，即有逾五百四十班航班需要取消，機管局今日繼續實施航班重新編配。除個人遊旅客受影響外，根據旅遊業議會的數據，過去兩日共有九十七個旅行團要取消或延誤，影響逾二千一百名港人的暑期行程。



示威者一舉得手後，索性放棄昨日早上堵塞港鐵的不合作運動，集中火力轉攻機場。昨午一時，陸續有示威者到達一號客運大樓的入境大堂，至下午二時，已有逾千人聚集。示威者昨改變策略，突然全部移往離境大堂，迅即將登機櫃位前的限制出入區衝散，又在登機櫃位及登機離境閘機前擺出行李手推車陣擋路，並向前往登機的旅客示意禁止進入。機場商戶眼見情況再度失控，紛紛拉閘保平安，頃刻整個客運大樓又陷入一片絕境。



部分旅客與示威者理論、哀求對方，甚至互相指罵及推撞，惟示威者均一一拒絕放行。至下午四起，聚集在離境大堂的示威者愈來愈多，機場職員先把離境閘機調校至禁止進入的符號，若旅客到閘口時仍會讓旅客通過。機場職員眼見旅客受阻，便呼籲旅客改到二號客運大樓離境大堂進入禁區，惟示威者獲悉有缺口時，立即分批前往，迅速將二號客運大樓佔據，令旅客有機無得坐。



在運作嚴重受阻下，機管局終宣布昨下午四時半後所有航班登記服務暫停，惟離港及抵港的航班正常運作。停辦登機的消息一出，辦理登機手續的旅客更加焦急，紛紛與示威者理論，甚至聲淚俱下，卻仍未能打動示威者，最終只好黯然離開。



至傍晚六時半，離境大堂近機場快綫一名男子被大批示威者包圍。據現場消息指，該名男子形迹可疑，被示威者一度懷疑是喬裝成旅客的警察，遇查問時該男子突然逃跑，卻被示威者截獲，其後從該男子的袋中找出回鄉證及內地身份證，又在其電話中發現可疑對話，部分人更聲稱，根據該名男子的身份證號碼在網上搜出一名內地公安是同名同姓，故認定他是內地公安。



逾百名示威者不但將內地男包圍，又用索帶將他雙手綁起，期間有機場保安從旁協助，並召喚救護員到場，惟示威者仍不願放行，有人以雷射筆及強光照向該名男子的眼部，其後又將該名男子遊街示眾，男子遭拳打腳踢至一度只剩下內褲，示威者又阻止救護員將內地男送院。至晚上十時四十五分，逾百名警員抵達機場，示威者終肯放行內地男送院。



不過，當警員離開時，部分示威者突然衝出阻止探員的私家車離開，甚至包圍警方，警方遂派員驅趕，其中一名落單的警員被示威者圍毆，警員拔槍指向示威者，其後警方又施放胡椒噴霧，最後防暴警察及速龍小隊出動增援，制服及拘捕多名示威者，部分示威者被打至頭破血流，警方同時驅散示威者返回機場大樓內。