修例風波：美情報指解放軍逼近香港邊境　特朗普望沒有人被殺

美國總統特朗普周二（13日）回應香港局勢時表示，目前香港的情況「艱難」和「棘手」，更表示希望沒有人被殺，他又引述美國情報指解放軍已逐漸逼近大陸和香港邊界。



特朗普在新澤西回應有關香港局勢的提問時說：「香港的情況非常艱難，我們看看事態如何發展，但我肯定可以解決，我希望大家會有共識，包括中國在內都會滿意。」他又形容香港形勢「棘手」，他表示：「我希望這會和平解決，沒有人受傷，沒有人被殺。」



他之後在空軍一號上就透過社交網站就香港局勢再貼文，寫道：「我們的情報顯示內地政府已下令解放軍開往香港和大陸邊界，所有人都應冷靜和維持安全。」但他聲稱很多人指摘他和美國是香港問題的始作俑者，他對此感到費解。他寫道：「很多人說我跟美國和香港出現的問題有關，我很不明白，為甚麼？」



但美國前外交官伯恩斯（Nicholas Burns）批評，特朗普的言論想討好香港示威中支持和反對的兩邊，認為美國只應支持香港人有民主的權利。另一名高級官員表示，如果中國軍事介入香港的示威活動，很可能是因為中國已評估香港政府已經或正對情況失去控制；而失控的定義可以是香港的商業活動受干擾。



民主黨參議員卡丁（Ben Cardin）周二警告，如果中國直接介入香港事務、鎮壓示威者，可能會令香港喪失在美國法律下享有的特殊貿易地位。他表示，如果中國對付香港示威者，他保證國會將採取行動，執行1992年通過的《美國－香港政策法》中的有關條款，決定是否繼續給予特殊待遇。國務院一名官員亦發聲明，敦促中國恪守中英聯合聲明，讓香港實行高度自治。