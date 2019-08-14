元朗派遞局被指「晾信」　益郵差「OT」搵錢

遭審計署報告批評管理不當、加班津貼偏高的香港郵政，其元朗派遞局被揭有督導職級管理層「特別關照」相熟郵差，以扣起信件即俗稱「晾信」的方法，讓相關郵差「合理」加班。據指，一名薪級表第13點、月薪約2.7萬元的郵差，每次「開OT」可領取2.5小時的津貼，即約500元，有關手法既耗公帑，又無端拖延處理市民信件。香港郵政回覆證實本月6日涉事派遞局的派遞段只能完成急件及須簽收郵件的派遞工作，但指當日有員工缺勤及需指派往其他派遞段的工作，否認加班事件有異常，回覆並沒回應上述派遞局被指經常出現「晾信加班」一事。



香港郵政的員工成本開支多年來有增無減，立法會秘書處2月一項研究顯示，香港郵政一七至一八年度的員工成本高達27.2億元，較一五至一六年再增3%，但同期員工人數卻減少了7%，開支與人手不成比例，香港郵政的解釋是員工薪酬按公務員調薪及相關福利開支影響有關。



本報接獲投訴，香港郵政轄下派遞局有人為「OT」(申領超時津貼)現象。據指，元朗派遞局不時「晾信」，其中一例是上月19日，A62派遞段即元崗新村、大窩及水盞田一帶的信件被「晾起」，未安排人手派信。知情人指，事涉派遞局的督導人員欲「特別關照」相熟同事，刻意讓相關郵差負責的派遞段累積超過一日的信量，令其翌日可「開OT」。



香港郵政回覆指，一般而言郵差會被指派負責一固定派遞段的工作，當必要時，例如郵差因病缺勤，派遞局督導人員會調配人手作替補，督導人員每天均須按既定程序評估各派遞郵差的工作量，並只會在評估後認為郵差完成當日派遞職務所需工時必定超出正常工作時間的情況下方會批准逾時工作。經審視A62派遞段於上月1日至25日的派遞安排，並無發現異常情況；惟由於負責該派遞段的數名郵差於上月6日及19日，分別因病缺勤或獲指派擔任其他派遞段的職務，督導人員只能因應實際情況作出人手調配，其中上月6日只能完成急件及須簽收郵件的派遞工作。



身兼政府帳目委員會成員的立法會議員何俊賢表示，香港郵政的服務與管理未能與日並進，現有人手與市民服務需求亦有脫節情況，郵政需徹查有否員工對鄉村郵件採取「晾信」博加班的行為，何認為，若郵政為了人手調配及管理，郵件有輕微的延誤鄉民可以接受，但若郵務人員以不當行為濫耗公帑，則應嚴查。