長裙女青朗公路遊蕩遭的士撞斃　好心司機目擊欲救無從

青衣發生奪命車禍。今日(14日)凌晨1時40分，一名姓聶(44歲)女子在青朗公路近汀九橋往九龍方向行車線上遊蕩，遭一輛的士撞飛，的士衝前約30米後始停下，被撞女子頭部嚴重創受傷，昏迷倒臥路中。救護員到場將事主送院搶救，惜於凌晨3時11分證實不治。



肇事的士左邊車頭蓋損毀，姓連(72歲)的哥並無受傷，在場助查。現場遺下女事主一對皮鞋、一個手袋及一件衣物。警員在事主身上檢獲身份證明文件，但未能聯絡到其家人。警方經調查後，以涉嫌危險駕駛導致他人死亡拘捕司機，意外原因有待進一步調查。



事發前，一名30餘歲姓吳男子駕駛的私家車，其車cam拍下該名女子在公路上遊蕩一刻。吳指今晨1時許，他駕車沿青衣北岸公路往機場方向，發現一名身穿連身長裙的女子，左膊孭住一個袋，在路肩及慢線之間遊蕩，吳恐其被車撞及，致電報警。



吳亮起危險警告燈尾隨該名女子「護航」，並嘗試響號叫她登車，惟對方沒有反應，約7分鐘後，當駛至青衣西北交匯處往九龍方向時，長裙女突然走往快線，越過6條行車線至青朗公路快線。初時有一輛的士停下避開女子，並抽頭駛過，然後有另一輛的士駛至，「嘭一聲」就撞倒事主。吳目擊意外一刻時仍與警方保持通話，他不禁大叫：「Oh！佢被車撞倒！撞咗喇！」



