修例風波：執達吏貼禁制令　機場實施進出管制

【18:13】接機大堂B區人流明顯減少，只餘不足100人。



【15:39】國泰航空表示，國泰及國泰港龍過去兩天運作嚴重受影響，共取消272班航班，逾5.5萬名乘客受影響，批評部分集會人士行為絕不可接受。



【15:30】機場管理局行政總裁林天福將出席下午5時15分舉行的政府跨部門記者會，預計將解釋禁制令細節。另外，近接機大堂B區的入口，有市民與機場保安因進入大堂受阻而口角。



【15:00】有集會人士在離境大堂向旅客道歉及送上糖果，未有機場職員阻撓，對於部分旅客表明不接受道歉，集會人士認為能夠理解，但仍希望外界明白香港最近發生的事。



【14:23】法庭執達吏抵達機場，在入口貼禁制令。



【14:05】機管局下午2時開始，於機場客運大樓實施進出管制安排，持有將於24小時內離港機票或登機證，以及有效旅遊證件的離境旅客，或持有相關證件的機場員工，方可進入客運大樓範圍，直至另行通知。



【13:50】機場快綫往機場/博覽館的列車延長至每25分鐘一班，往香港方向列車服務維持每12分鐘一班。市區預辦登機服務的截止時間，將由飛機起飛前的90分鐘改為120分鐘。



【12:50】機管局職員稱大約下午會在不同地方張貼禁制令。



【12:35】機管局開始實施臨時人流管制措施，並將1號和4號橋用欄杆封起。



【08:27】機場管理局已取得法庭臨時禁制令，禁止任何人在香港國際機場非法集會。



【08:05】機場登機手續回復正常，機管局網頁顯示，今日逾80班航班取消。



【06:28】離境大堂運作大致回復正常，到來辦理登機手續的旅客漸多。



【06:16】接機大堂剩下約30名示威者，大多表示早上8時許會離去，部分人說要趕返工。



【05:20】從航班資料告示板可見，早上離港航班的預計出發時間大致回復正常，只有少數航班取消。



【03:48】機場經過大半天混亂之後，今日凌晨3時許示威者所剩無多，約有幾十人在離境大堂收拾示威標語及印刷品準備重用，另有機場工人在清潔收拾。

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香港機場一連兩日被癱瘓之後，機場管理局表示，今日（14日）將繼續實施航班重新編配，航班升降將會受到影響，旅客在出發前往機場前，請留意航空公司有關航班的最新消息，並在確認航班後預留充裕時間出發前往機場，旅客亦可透過機場網頁或「我的航班」流動應用程式，了解最新航班情況。



機管局亦已啟動機場緊急應變中心，與業務夥伴協調機場運作，盡力維持機場運作，同時希望受影響旅客體諒。