綠色先鋒：超市濫包膠　市民組查膠隊倡減無謂浪費

香港的超市開遍街巷，市民也樂於光顧，取其方便整潔又多種類。但大家有沒有想過，部分超市貨品過度包裝，或會增加塑膠垃圾破壞環境？有市民組成「全城超市查膠隊」，到超市調查各種蔬果、熟食及新鮮烘焙麵包等的塑膠包裝使用量，「平時都冇留意到，原來真係會用咁多膠，有啲情況仲好荒謬！」



綠色和平於6月中與過百名市民組成「全城超市查膠隊」，發現大部分超市食品及食材都被包裹即棄塑膠，當中超過一半更是超市自行加上。成員之一、曾在超市工作7年的Mandy解構這個現象，「有啲超市話因為顧客會損壞啲冇包裝嘅貨之後又唔買，變相冇人買就會掉棄，所以連一條蘿蔔都要用保鮮紙包住，我覺得係好無謂。」



「超市每日都會棄置大量食物，同用好多膠做不必要嘅包裝。」她表示，過往工作時見盡超市浪費的情況，亦有留意即棄膠被濫用的情況，「呢個問題講咗好多年都冇改善，好多前線員工都冇特別留意，只係用慣常做法繼續包膠，公司又冇訂清晰指引或政策」，故此同一種食品在不同分店，包裝方法可以層出不窮，結果卻是愈用愈多膠。



「成日都去超市買嘢，見到包裝靚嘅就會買，完全冇留意過包裝用咗幾多膠，原來製造咗咁多垃圾！」查膠隊成員、就讀環境科學學系的大學生Shirley和Steven坦言，以往購物時對塑膠包裝都習以為常，沒有特別考慮浪費及污染這些因素。Steven因為住宿舍，經常去超市買食材，才慢慢發現包裝過度的情況，「好似啲湯包咁，入面每樣材料都用膠袋包住，其實出面包一層就已經夠，依家基本上拆開都係全部掉落垃圾桶。」



Shirley透過今次活動，亦發現不少無謂的包裝，「覺得最荒謬嘅係，我發現啲香蕉，以往都係放喺貨架或者掛起，但原來依家有好多超市會用膠袋包住香蕉，仲有牛油果都會獨立包裝，其實完全係不必要。」她表示，以後會盡量到街市購物，更會自備購物袋，希望超市能踏出一步「減膠」，全面減少即棄塑膠包裝用量。



「全城超市查膠隊」到訪全港12個超市品牌逾50間分店，調查逾萬件完整生果、切件生果、蔬菜、熟食及自家品牌的新鮮烘焙的塑膠包裝使用量，發現有84%貨品都被包裹即棄塑膠。綠色和平項目主任陳可淳表示，結果反映超市環保意識嚴重不足，「我哋會將調查數字畀超市，希望對方回覆以後計劃會係點。好多時市民唔係想要多啲塑膠，而係好多貨品已經預先包裝好，市民想減膠都冇得減。」

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