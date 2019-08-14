探射燈：經污水排泄物入河 釀生態污染
2019年08月14日 04:50
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鄧文靖認為抗生素與其他化合物和重金屬所產生的複合污染更值得關注。
醫療和畜牧業濫用抗生素的情況愈見普遍，抗生素經由污水和排泄物流入河道，造成生態污染。2016年，香港教育大學科學與環境學系助理教授鄧文靖率領團隊，於全港11條主要河道共26個採樣點，檢驗河水和沉積物中8大主要抗生素的濃度，結果發現逾70%樣本所含的抗生素對水生生物存在生態風險。
鄧解釋，抗生素可由污水、人畜之排泄物經由雨水或渠道帶至河流。在多個採樣點中，以現時名為啟德河的啟德明渠河水抗生素總濃度最高，每公升河水有逾160納克，估計因明渠排放由沙田及大埔污水處理廠處理的污水，令河道的抗生素濃度增高。而梧桐河每克沉積物中抗生素濃度亦高達35納克，相信與新界北多個禽畜養殖場有關。超過70%樣本所含抗生素對藻類植物或水生生物造成生態風險，同時超過10%樣本帶有抗藥性風險。
「其實抗生素喺飲用水、蔬菜、肉類等都一直存在。」鄧認為除了擔心抗生素污染，其所產生的抗性菌和抗性基因，與其他化學物和重金屬所造成的複合污染更值得關注。政府應該進行定期或大規模一次性監測，檢驗日常生活中各種化學物的含量，追蹤並阻截來源。
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