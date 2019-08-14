探射燈：經污水排泄物入河　釀生態污染

醫療和畜牧業濫用抗生素的情況愈見普遍，抗生素經由污水和排泄物流入河道，造成生態污染。2016年，香港教育大學科學與環境學系助理教授鄧文靖率領團隊，於全港11條主要河道共26個採樣點，檢驗河水和沉積物中8大主要抗生素的濃度，結果發現逾70%樣本所含的抗生素對水生生物存在生態風險。



鄧解釋，抗生素可由污水、人畜之排泄物經由雨水或渠道帶至河流。在多個採樣點中，以現時名為啟德河的啟德明渠河水抗生素總濃度最高，每公升河水有逾160納克，估計因明渠排放由沙田及大埔污水處理廠處理的污水，令河道的抗生素濃度增高。而梧桐河每克沉積物中抗生素濃度亦高達35納克，相信與新界北多個禽畜養殖場有關。超過70%樣本所含抗生素對藻類植物或水生生物造成生態風險，同時超過10%樣本帶有抗藥性風險。



「其實抗生素喺飲用水、蔬菜、肉類等都一直存在。」鄧認為除了擔心抗生素污染，其所產生的抗性菌和抗性基因，與其他化學物和重金屬所造成的複合污染更值得關注。政府應該進行定期或大規模一次性監測，檢驗日常生活中各種化學物的含量，追蹤並阻截來源。

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