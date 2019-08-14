探射燈：啟德河林村河勁污染　亂食「抗生素魚」等同濫藥

英國及本地大學分別在本港多條河道驗出含抗生素，其中啟德河被發現有多達9種抗生素，其中2種更高出安全標準；大埔林村河亦榜上有名。然而，東網連日追擊，發現不少釣友往上址垂釣，不少人更將魚獲出售或成「桌上鮮」，甚至打碎作魚糧餵飼魚排海魚。醫生警告進食受污染的「抗生素魚」，等同濫用抗生素，若出現抗藥性，病菌恐難以對付。



英國約克大學有關研究報告顯示，去年在全球165條河道抽水辦化驗，在最高抗生素殘餘的河道排名中，啟德河位列第9位，被驗出9種抗生素，當中環丙沙星﹙Ciprofloxacin﹚及克拉黴素﹙Clarithromycin﹚分別超出安全標準5倍及4倍，大埔林村河亦被驗出含4種抗生素。



平日下午3時過後，啟德河聚集不少釣友垂釣，高峰時最少有10人，大多釣友會將魚獲直接掉回河道，亦有人將釣得的鰂魚棄置在路邊，有婦人隨即大感興趣，得事主同意迅速收起魚獲，但對於魚獲可能帶有重金屬或抗生素，她一於少理，只稱會用油煎，魚肉便不會有異味；另1名男子亦稱對於魚獲毫不擔心。



在大埔林村河近太和邨一段，同樣吸引不少釣友垂釣。「會切碎做魚糧餵魚。」1男子日前在上址撒網後獲得10多條魚獲，指自己有魚排，捕獲的魚會切碎作飼料，被問到上址含重金屬及抗生素，長期餵飼魚類會積聚，他只反指城門河更「污糟」。而有途人問他會否出售魚獲，他回答：「係咪要？要就賣畀你。」街坊釣友光哥則指自己多年前曾進食釣得的生魚，魚獲帶油渣及重泥味，但有時會送魚給朋友食用。



立法會議員柯創盛表示，過往曾得悉有人在啟德河釣魚，甚至將魚獲分給區內長者，擔心市民缺乏有關資訊，長久進食受污染魚類，最終影響健康。對於環保署現時仍未將殘餘藥物納入水質監測範圍，柯批評該署一向官僚，忽視民間研究，做法離地及有欠與時並進，促盡快檢討。



環保署發言人回覆，一般未被人體吸收而進入環境的殘餘藥物，包括抗生素，因為含量甚微，並不是該署的常規水質監測參數或研究範圍。而環境局會繼續留意國際間有關抗生素課題的研究和進展，並不時檢討水質監測計劃。衞生署發言人回覆，衞生防護中心由去年至今年6月底，未有錄得與進食本地河道釣得的魚獲中毒個案。

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