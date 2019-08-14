Dr.東：脊椎側彎原因不明　背部高低不一便要留意

新學期即將展開，不少家長擔心子女開學後，因書包過重或坐姿不正會導致脊椎側彎，有骨科醫生指是出於誤解，因脊椎側彎多由先天遺傳或肌肉及神經問題引致，但提醒家長，當發現子女背部兩側高低不一，應盡快求醫，以矯正腰架，甚至以脊椎融合手術矯正問題，因若脊椎側彎嚴重，足以壓迫肺部導致呼吸困難，不容忽視。

現年16歲的Toby，小四時透過學生健康服務檢查發現有「S」形的脊椎側彎，達30多度。父親徐先生當時已擔心她的書包太重，嘗試盡量不讓女兒背書包，後來才知道側彎是青春期突發性引起。Toby獲學生健康服務轉介至公立醫院跟進病情，醫生建議她24小時長期使用矯形腰架，但Toby難忍腰架緊箍，令她寢食難安，於是父母心軟，容許她停用腰架。

豈料至12歲發育期間，Toby腰椎側彎情況愈來愈差，徐先生形容「去旅行影相膊頭明顯側起，睇電視又坐唔正，好肉酸。」原來她當時的側彎已達40度，醫生也認為她需要進行手術糾正。至去年，側彎惡化至58度，父母終決定安排女兒接受脊椎融合手術。

於7小時手術過程中，醫生於Toby背部開了60、70厘米的切口，並將12口螺絲釘逐粒植進脊椎，矯正其脊骨。幸好手術順利，Toby4天後出院，至今康復進度良好，也能應付體育課的運動量。

香港港安醫院骨科顧問醫生麥建章說，大部分脊椎側彎原因不明，通常在青春期出現；先天脊椎異常、有肌肉神經問題都有機會致脊椎側彎，令脊骨向左或向右彎曲呈「C」形或「S」形。至於肩負重物造成脊椎側彎是誤解，麥說，長期負重物或姿勢不正，最壞影響是關節勞損。

當家長發現孩子的肩膀高低不一、肩胛骨左右不對稱突出、腰部不對稱或盆骨傾側，都要盡快求醫。因情況嚴重時有機會壓住心肺，影響呼吸；身體壓力分布不均，亦會加速關節勞損。為避免於發育期間側彎再惡化，醫生會安排患者長期使用矯形腰架。但當側彎達45度以上，便需考慮做手術，醫生會使用電腦導航及神經監測儀，準確將螺絲植入矯形。患者術後關節靈活度有機會大減，因此麥亦建議，患者術後都要開始培養運動習慣，多拉筋護理脊椎。



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