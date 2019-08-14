網民熱話：接放學遲到？怪獸家長死撐：你提早落堂

有些怪獸家長行為有時可用無理取鬧形容，明明自己做錯，都可以責怪其他人。近日有興趣班導師在網上發文指，由於有家長經常遲到接小朋友放學，於是出言提醒，結果招來對方一番歪理反駁，更指摘事主經常提早落堂，要「檢討下」。



有英文興趣班導師的網民昨日（13日）在Facebook群組「生仔要考牌系列」投稿。導師指學生中有一名患有自閉症，所以特別留意。由於其父母經常遲到接放學，令學生每次由好開心變成唔開心。事主「睇唔過眼」，於是趁一次學生婆婆接放學時，反映有關情況，婆婆表示「會同佢父母講」。



事後，其父親到來接放學仍舊遲到，於是問事主，「唔好意思呀，我想問吓你哋係幾點落堂」，事主回覆是兩點，但該名父親卻指，「我每次都好準時，揸車到商場出面條馬路」。事主正思考：「停喺馬路唔入嚟接放學？甚麼邏輯？」未幾，學生媽媽怒氣沖沖趕到，質問事主，「你哋同我奶奶講話我哋成日遲咗接小朋友，搞到我畀奶奶鬧，但我每次都見小朋友好早就坐咗出嚟等，點解你哋咁早落堂嘅？」



事主回答，「我哋每次都好準時先落堂，而且有時仲超時，但我見幾次你哋都遲咗十分鐘接小朋友，小朋友好失落，所以想你哋早少少接小朋友啫」。母親辯稱，「我離遠就見到小朋友坐喺度等，嗰陣都未夠鐘落堂」、「畀咗錢你哋上堂都唔係咁」，更要事主「檢討下」。事主其後感慨說，「唔係畀咗錢，掉低小朋友喺度一個鐘上興趣班就可以咩都唔理」，認為家長應顧及小朋友感受。



有網民替這名學生擔心，「有啲咁嘅父母真係命都短幾年」。亦有網民指小朋友的婆婆「鬧得好」，甚至建議以後改為婆婆接放學。



網民有話說：



J Au Chan：我之前教過一個小朋友有自閉症，佢爸爸媽媽都係咁。成日遲到，過晒鐘又投訴話提早放學。

虹野明：我就會心急過小朋友啦

Miu Chan：真係睇見都嘔血



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