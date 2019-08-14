馮永業瀆職罪成　拒保釋還押9.12判刑

政策創新與統籌辦事處總監馮程淑儀丈夫、前經濟發展及勞工局副秘書長馮永業，被指在政府任職期間涉收取賭王何鴻燊三太胞妹陳婉玉利益，分別被控受賄、行賄和公職人員行為失當等罪，案件今年6月中在區院審結，區域法院今日(14日)分別裁定兩人受賄及行賄罪名不成立，但馮永業一項公職人員行為失當罪名成立。



馮的代表律師求情後，法官表示需時考慮，將案押後至9月12日判刑。辯方申請被告保釋外出等候判刑，指馮永業跟妻均為知名人士，他一直準時出庭應訊，其家人資產都在香港，故他並無再犯事或潛逃風險，被告希望藉此段時間為家人作準備。法庭拒絕讓馮永業繼續保釋，指控罪嚴重最高刑罰可達7年，亦肯他會被判超過1個月的監禁式刑罰，下令將他還押監房看管候判。



馮被指於2004至06年期間，負責審批與陳有關公司的航權等申請時，隱瞞了在他購買羅便臣道雍景臺一個值逾千萬港元單位中，是由陳替他付51萬港元臨時訂金。就馮陳兩人面對的受賄及行賄兩罪，法官裁定兩人指於03年開展戀情的說法屬實，並指就着涉案雍景臺物業的臨時買賣合約中，買家名字曾由陳名下公司被刪改為馮是買家一事，法官認為若陳處心積慮巴結馮，不會如此大費周章，以迂迴曲折的方式來施行，且陳馮兩人當時已打得火熱，陳若要巴結馮，大可在澳門及內地購買同等價值的名錶給予馮，而不需留下如此可被追蹤的痕迹。



另一方面，陳在公司中隨便工作，且沒有任何資格卻能擔當信德集團的首席會計，原因不言而喻，想是何鴻燊及陳姐的關係。而陳亦有指若要錢可問姐姐拿，且不需拚搏便可得到如此職位等，可見陳並沒有財政壓力，並是活在容易取得金錢的生活中，遂於陳而言，涉案的51萬港元訂金對她而言可能是小數目，並因她投入與馮的戀情，以此來討好馮亦並非沒有可能。法庭指雖兩人的行為毫無疑問令人生疑，但法庭認為涉案款項乃兩人情侶間分享利潤的說法是有可能，故陳以此為甜頭討好馮便非唯一理由，裁定二人該兩罪罪名不成立。



55歲男被告馮永業，早前已離任機管局企業發展執行總監一職，他被控公職人員接受利益及公職人員行為失當兩罪。63歲女被告陳婉玉，案發時擔任港聯直升機有限公司(港聯)、港聯航空有限公司(港聯航空)及港聯直升機(香港)有限公司(港聯直升機)董事兼股東，她被控一項向公職人員提供利益罪。馮永業作供時承認陳替他付訂金一事，但辯稱是二人的私人轇轕，因二人有長期的戀人關係，強調那筆錢並不涉公務。陳婉玉則辯稱，因為馮幫她投資物業賺錢，她願意將利潤分他一杯羹。



控方案情指，馮於03年4月至06年7月任經濟發展及勞工局副秘書長，案發時他負責航空服務談判、航權分配、航空基建發展等敏感及重要決策，但他在審批涉案三間港聯公司就航權等申請的同時，就一個半山單位跟陳有私人交往，但他從沒作出申報。在04年9月23日，陳代表一間她全資擁有的公司就涉事的羅便臣道雍景臺一單位，簽署一份地產代理協議；但5日後陳卻代馮簽署該單位的臨時買賣合約，並開出私人支票以支付51萬港元臨時訂金。馮其後改由妻子程淑儀作為單位業主，同年12月29日交易落實，並獲批600多萬港元貸款。