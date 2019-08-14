修例風波：《環時》譴責示威者　受襲堅強記者稱不應受暴力對待

香港國際機場周二（13日）連續第二天癱瘓，內地《環球時報》記者付國豪當晚被示威者圍堵及攻擊。《環時》編輯部周三（14日）凌晨發聲明譴責，批評示威者的行徑，並指世上沒有任何言辭，可形容此刻憤怒。《環時》周三頭版更以「香港機場再陷入『黑暗一天』」為題作報道。



周三中午付國豪出院，他受訪時稱幸運沒有受到致命傷，又稱當時已遵守示威者的要求，自己沒有任何違法或引起爭議的行為，不應受到暴力對待。被問及為何當時沒公布記者身份，付稱是為了自保。



《環時》聲明指，「毆打記者，算甚麼新聞自由！毆打記者，算甚麼和平示威！毆打記者，算甚麼狗屁男人！」。聲明又向付國豪的家人道歉，同時要求港方嚴懲涉事示威者，強調決不能允許旗下記者在香港被這樣對待。



《環時》總編輯胡錫進在社交網貼文，證實付國豪當時除了採訪外，沒有其他任務。他指付遭到野蠻毆打，強烈譴責這種針對記者的非法拘押及嚴重暴力行徑。胡亦指已和付國豪通電話，指他沒有受到很嚴重的傷害，已完全安全，斥暴力示威的現場圍攻、迫害記者，是無恥而懦弱的行徑，認為他們應改稱恐怖分子。



另有官媒指，必須強烈譴責涉事示威者，斥責他們畫地為牢，反問新聞自由、法治、人性何在。



中華全國新聞工作者協會（簡稱「中國記協」）亦就付國豪被毆一事發表聲明，強烈譴責圍毆與非法禁錮記者的嚴重暴力行徑。聲明並指，堅決維護新聞工作者正當的採訪權益，支持開展正常的新聞報道活動，又呼籲依法嚴懲侵害新聞工作者人身安全和報道權益的違法行為，盡快將違法犯罪分子繩之以法。