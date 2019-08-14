相戀十三載　陳婉玉：馮永業有風度好溫柔

馮永業與陳婉玉於審訊期間堅稱沒有公務交往，但直認私交，亦不惜分別出庭自揭兩人之間一段長達十三載且「無人證」的「隱婚夫妻」關係。兩人初識於公務餐會，繼而私約打網球，陳當時又處於婚姻低谷，雖明知馮已有家室，但在情緒及感情上漸依靠他，最後甘願讓馮成為自己生命中的男人。陳不惜背負破壞別人家庭的罪咎感，隱瞞最親的女兒，更明知無機會成為馮太，仍與馮維持這段長期「苦戀」，她直言因兩人真心相愛。



陳婉玉早前在庭上曾哽咽自揭婚變傷疤，不但遭前夫暴力對待，隨後更得知丈夫外遇，最後其夫搬走。以家庭為重的陳，於2003年婚變時頓感心碎，恰在同年8、9月間認識了馮永業，並感覺馮「佢好溫柔囉！好Gentle，即係好有風度，令到我好舒服」，也會顧及其感受，不像她脾氣暴躁的前夫。陳與馮網球相交數月後，同年12月便與馮同坐直升機飛往澳門，互相表白，更拍下依偎照片，陳更把表白當晚的直升機票珍藏至今。



兩人關係變得親密後，陳經常「癡癡地等」馮相約，或是匆匆飯敍，或是馮放工回家前的半小時短敍。陳更為爭取機會與馮相見，亦多次覓址搬近馮家，亦曾飛往華盛頓，與公幹的馮相會，陳更記得「呢次係我哋第一次旅行」，並留起酒店收據。馮陳交往期間曾一同外遊39次，而馮亦知陳年紀較他大，沒有安全感，也會盡量抽時間跟她見面。



而陳知道馮喜愛「睇樓」，為了「投其所好」，遂成立公司讓馮替她作物業投資，11年間買入物業達30個，但她卻不在乎買了多少物業。而她陪伴馮「睇樓」的過程中，能享受被誤叫「馮太」的喜樂感。她在庭上不諱言：「我係開心嘅！因為我知道無機會做到馮太……」陳又落淚剖白：「因為我自己知道作為一個老婆，如果老公有第三者呢，其實係好辛苦嘅，所以我一開始呢段感情嘅時候，我話畀自己聽，雖然我係破壞人哋家庭，但我一定唔會叫佢離婚。」



兩人的關係終於2016年被傳媒揭發而結束。兩人關係曝光後，陳要飛往美國紐約向女兒解釋這段難以啟齒的婚外情關係，至於馮永業在庭上則確認仍與妻子程淑儀維持夫婦關係。