修例風波：英議員促予港人英國國籍　歐盟籲對話

香港政府修訂《逃犯條例》引起的風波持續，英國周二（13日）有議員呼籲，英國應給予曾經歷英國殖民時代的香港人英國國籍。歐盟對外事務部同日發聲明，呼籲各方保持克制，拒絕各種暴力，採取緊急措施緩和局勢，更重要是尋求展開包容性的對話。



英國下議院外交事務委員會主席圖根達特（Tom Tugendhat）表示，英國對1997年前的香港人有義務，只延長如二等公民的海外公民身份是個錯誤，認為應給予他們英國國籍，以示英國承認他們的權利並讓他們安心。他又表示，目前冷靜對各方都有益，只有通過政治對話才可解決問題，而非街頭暴力等方法。



中國駐歐盟使團發言人周二回應歐盟對外事務部的涉港聲明，強調「香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政」；批評歐盟不顧中方反對，再次對香港事務說三道四、指手劃腳；又堅決反對把香港警方執法與激進勢力的暴力違法行為混為一談。



聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）日前要求港府，就警方涉使用過分武力一事，展開迅速、獨立及公正的調查。中國駐日內瓦代表團周二（13日）批評巴切萊特罔顧事實發表錯誤言論，干涉香港事務和中國內政，向暴力違法分子發出錯誤信號，中方表示強烈不滿和堅決反對。聲明指，一些激進分子蓄意製造暴力事件，完全超出和平遊行示威的範疇，並開始出現恐怖主義苗頭，捍衞法治與人權無關。