修例風波：姚思榮譴責阻旅客離境行為　損港形象

反對修訂《逃犯條例》的示威者連日塞爆癱瘓機場，機場管理局稱取得法庭臨時禁制令，禁止非法地及有意圖地故意阻礙或干擾香港國際機場的正常使用。旅遊界立法會議員姚思榮今(14日)在電台節目表示，臨時禁制令對業界有好處，因若有人干犯禁制令條文，會被視為藐視法庭，或面臨檢控，相信有一定阻嚇性。



至於禁制令對較激進的示威人士的作用，姚有所保留，「對佢哋有冇作用就要拭目以待。」他強調警方及機管局在處理機場風波上要有及時的即場應對措施，只因禁制令只涉及事後的檢控安排。



姚認為，昨日(13日)示威者在機場的行為應被譴責，阻礙旅客離港之舉對香港形象造成極大傷害。他指旅客來港數字近月每況愈下，預計入境旅客人數於本月份會錄得大於30%的跌幅，對旅遊業造成衝擊及破壞，相信內地會廣泛報道昨日發生的包圍內地男子事件，「估計會發酵得好緊要。」他說，內地旅客佔香港旅客的比例達78%，認為事件平息過後，亦需相當長時間才能回復正常。



律師林耀強表示，當有人干擾和阻礙機場運作，會被視為干犯藐視法庭罪。他形容今次臨時禁制令內容「好闊」，若有人在機場參與示威和抗議，已被視為違反禁制令。他指，若有人因而被拘捕，當事人是否被視為違反禁制令，要視乎示威抗爭干擾機場運作的情況，律政司會檢視證據，再交由法庭審視。



林表示，今次臨時禁制令的情況與2014年佔中期間的情況相似，根據當時情況，違反禁制令拒絕離開者，有可能面對監禁性刑罰，或緩刑及罰款。若有領導性質或嚴重暴力情況會面臨判刑；若僅是參與而無暴力的情況，法庭在量刑時會作相關考慮。惟他強調法庭在審理期間不會考慮違反禁制者是否有良好動機或目標，但當然在求情時可以提及。