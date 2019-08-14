港聯收政府斥責信　何鴻燊外甥指陳婉玉借機上位

何鴻燊外甥謝天賜原本深得舅父信任獲「放手」處理港聯航空業務，而陳婉玉本只是於港聯幫忙會計事務，及後卻取代謝負責管理直升機業務。謝在庭上直指陳婚變後漸見野心，不但欲證明能與他平起平坐，更以一封政府斥責港航的信件向何「嚟學是非，嚟上位」，令謝被「踢出」直升機業務。陳反駁指是應何的主意而負責直升機業務，反指是何謝關係轉差。



港聯最初由何鴻燊及謝天賜購入，以營運直升機服務，謝當時被委任為港聯的行政總裁，而陳婉玉後被委任為董事，港聯其後分拆出定翼機及直升機業務，分別以港聯航空及港聯直升機兩公司負責相關業務。而謝曾指何鴻燊乃以家長式運作其生意，旗下公司的經營方式他都會過問。謝指在2004年下半年，把直升機業務放手給陳處理，惟兩人關係轉壞，並指陳處事欠缺信心，至後來卻變得愈見野心，欲證明兩人地位均等。謝更指當年成立港聯直升機這公司時，指「我同佢就邊個做CEO都拗咗好耐。」



後於2005年除夕，謝天賜接到何的電話，並說︰「何生好嬲咁話收到政府封信，話我激嬲咗政府，話我定翼機機嗰度做得唔好。」何更下令「直升機畀阿玉做啦，你唔好再掂直升機喇。」他其後才知何看的是經濟局寫來說要收回航權信。而謝及後主理民航業務，但在何把港聯航空的六成股份轉讓予海南航空後，謝雖仍為港聯航空的行政總裁，但已無實權，謝更把自己餘下所擁的股份賣出。謝指是陳將該封斥責港聯的信件交予何「嚟學是非，嚟上位」，惟陳否認，反指是何謝二人關係轉差。



2006年8月，政府就港澳碼頭直升機場擴建計劃招標，謝一度成立自己的團隊打算投標，惟何當時責怪並威脅他「交晒啲技術人員出嚟，交畀陳小姐」。當謝拒絕並向何及信德集團等公司請辭，不欲陳參與投標項目時，何卻拒絕讓陳被剔出，反要求謝「開價」指「錢唔係問題，你要幾多？」，最後更答應給予謝「一個比較大嘅數」，終令謝答應協助陳。



此外，在2005年12月，陳獲委任負責直升機業務的行政總裁，惟陳強調從沒要求任該位置，並指當時定翼機及直升機業務已被分拆，她在一次往其姊家吃飯時，乃何要求她：「阿玉啊，你睇直升機啦，你做CEO啦。」陳稱只是在「老闆同我講」的情況下擔任。