豬瘟再現市民改食冰鮮豬　肉檔嘆生意慘淡

內地再度爆發非洲豬瘟，預料香港內地活豬供應進一步減少。有豬肉檔店東表示，今年非洲豬瘟肆虐下，生意慘淡，現時每斤瘦肉售價80至100港元，不能再加價，擔心影響銷情，對於疫情還未解決感到恐懼；有市民表示，沒有新鮮活豬只能無奈接受，惟有改食冰鮮豬。



豬肉檔店東黃先生表示，今年非洲豬瘟是前所未有，「從事30多年，未試過售賣咁貴嘅豬。」雖意生意額仍能維持9成，但豬價來貨貴，因此賺的錢不多，若再加價，只會嚇怕市民不敢買。另一檔主黃太則稱，現時豬價每擔4000多港元，每天心情像過山車般過活，「大起大落」，批評政府沒有顧及業界的經營困難。



市民王太表示，平時都有買新鮮豬肉做餸，例如煲湯、煮菜等，但不擔心在非洲豬瘟影響下無豬肉購買，會改食冰鮮豬肉代替，「活豬同冰鮮豬肉其實都沒有大分別。」



市民范先生則稱，平時每周都會食一至兩次豬肉。若然沒有新鮮豬，只好選擇冰鮮豬，「無辦法，都要食豬肉的。」他說，再度爆發非洲豬瘟，相信內地活豬進一步減少，惟有指望本地活豬能支撐本地市場供應。