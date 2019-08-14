申訴署批屋署驗窗計劃6項不足　需42年始完成首個檢驗周

屋宇署自2012年實施「強制驗窗計劃」(計劃)至今，發出驗窗通知的數字與目標大有距離。申訴署今(14日)公布對驗窗計劃的執行主動調查報告，申訴專員指出屋宇署在執行上有6項不足之處，並向該署提出6項改善建議。



6項不足之處包括工作進度遠低於預期目標。在計劃於2012年6月推行之初，屋宇署當時的目標是每年選定5800幢目標樓宇進行強制驗窗，首個檢驗周期預計於2017年中完成。然而，在2012及2013年，計劃的實際涵蓋目標樓宇數目只達預期不足70%。截至2018年，樓齡為計劃涵蓋的樓宇中，只有37%已被列為目標樓宇。若按照屋宇署2017及2018年每年選定400幢目標樓宇作計算，該署將需時近42年始能完成首個檢驗周期。



另外，截至2019年3月，在2012至18年期間發出近49萬份「驗窗通知」的未遵從率約10%。屋宇署另設有審核機制，以監察合資格人士及註冊承建商有否妥善進行該些工作。然而該署並無製備所需數據，以監察職員執行抽樣審核的情形，以及業界是否妥善進行窗戶訂明檢驗及訂明修葺。



屋宇署於2017及2018抽樣審核個案中，分別有77%及78%是因業主拒絕或沒有回應該署的視察要求而終止跟進。雖然屋宇署有就不遵從「驗窗通知」的業主立案法團/業主採取相應的跟進及執管行動，而就142宗早於2012年發出但未獲遵從的「驗窗通知」，該署過了5年才向有關業主發出警告信，明顯屬延誤。



申訴專員建議，屋宇署檢討計劃的實施情況，制訂切實可行的工作目標，加快把樓齡屬計劃涵蓋的樓宇列入為目標樓宇。屋宇署應更積極監察「驗窗通知」的遵從情況，以及盡快及有效地處理已積壓個案。申訴專員亦建議屋宇署研究以進入單位進行審核視察的實際審核率，而非抽查率作為工作指標，以反映審核視察的真實情況；以及適時向未有遵從「驗窗通知」的業主採取執管行動。