為見情郎　陳婉玉搬近馮永業以便抽空短敍

陳婉玉苦戀馮永業十數年，但她愛上一個要每晚準時回家「交人」晚飯的有婦之夫，又如何爭取時間見他一面呢？幸好陳財力雄厚，大不了就移船就磡到正印家附近買個單位，只為方便情郎回家途中能順道來個短敍。即使到事件曝光，傳媒廣泛報道陳疑涉及與馮程淑儀以樓換樓賄賂，馮氏夫婦為避開傳媒追訪，遷出跑馬地搬到干德道，陳也不避嫌，「亦步亦趨」搬到距馮程二人住所僅5分鐘路程之地方。



當年馮永業及妻子程淑儀本來住在跑馬地的毓秀街，而陳婉玉就住在不遠處的成和坊，如駕車來往只需要兩分鐘。後來陳婉玉直接將自住的成和坊單位賣給馮程淑儀，馮程淑儀進駐該單位成為女主人，但據知馮及程遷入時並沒有大裝修，不知道馮程淑儀是否知悉那是丈夫及陳婉玉曾經幽會的地方。



「樓換樓」醜聞於2016年4月1日曝光，馮程淑儀一星期之後脫下婚戒拖着行李篋高調搬離跑馬地，獨自搬到灣仔的公寓，跟丈夫「分居」；馮永業則繼續居於成和坊，直至有新租客租屋，才於同年6月搬離單位。



惟到8月中，馮氏夫婦便被發現經常「前後腳」一同出入干德道41號聯邦花園巴黎閣，而馮永業名下的公司在該大廈確擁有一個單位。夫婦於早上被拍攝到分別由政府車及機場管理局專車接載上班，馮程淑儀放工後又會折返上址，雖然不知二人是否住在同一單位，但已經惹來有人想以「扮分手」製造煙幕，以作為換樓醜聞開脫理由的質疑。



在馮程淑儀2016年底接受廉署調查期間至今，一直居於巴黎閣；2017年11月馮永業仍然被拍到在該處出入。而該年的3月，記者終於在同一條街、「腳程」僅5分鐘的51號年豐園，發現陳婉玉的蹤影。



在2017年3月底至7月期間，陳婉玉多次被拍到於年豐園早出晚歸，每次陳的司機都將車泊在年豐園門外。有時早上陳婉玉一身OL打扮上車，晚上則一身運動裝下車，她多數獨自一人出入，有時有傭人陪同，但在年豐園該處就未曾見過馮永業的蹤影。



馮程夫婦物業資料表列



馮永業現時透過名下公司持有的物業一覽：

1.西貢莫遮輋村獨立屋

2.跑馬地毓秀街22號學談花園高層複式單位連地下車位

3.干德道41號聯邦花園巴黎閣低層單位

4.摩羅廟交加街17號一個單位



根據公務員投資申報冊，馮程淑儀持有的物業如下：

1.個人持有：一個港島區住宅(出租)、一個九龍區住宅(自用)及一個英國住宅（自用）

2.與家人或其公司持有：5個香港住宅(自用及出租)