策騎員莫振華被裁定死於意外　官促設駐場救護車

前見習騎師莫振華「掛鞭」後轉任策騎員，去年7月在沙田馬場替賽駒「越影」晨操時，意外墮地受傷不治，終年39歲。死因庭早前就意外召開死因研訊，今(14日)裁定莫振華死於意外，莫於去年7月17日清晨5時53分，在沙田馬場方嘉柏馬房替賽駒「越影」操練時，「越影」受驚失控，莫從馬背墜下致其腦部受重創，翌日因腦幹死亡，宣告不治。



裁判官向馬會作出兩項建議，首先是建議馬會在馬季歇暑期間，仍需在馬場安排駐場救護車。裁判官指，雖然有駐場救護車也不一定代表搶救成功，但駐場救護車相比向消防電召救護車，更能迅速抵達出事現場，搶救是分秒必爭的，死因庭看不到在每年歇暑的十多天期間，填補沒有駐場救護車的真空期，會令馬會財政構成多大壓力。



另外，裁判官建議每個馬房在安排馬匹在俗稱「地堂」的沙圈操練時，不應在場邊同時替其他馬匹進行清潔工作。裁判官指，事發時「越影」是受到場邊正在洗澡的另一賽駒「心中有您」影響，「越影」在「心中有您」失控後差不多同時間受驚，而根據證供，馬匹天性敏感，洗澡時在不能預知下突然受驚也是常見，因此死因庭作出這項建議。



主審今次死因研訊的裁判官黃偉權，在散庭前再次向死者遺孀致以深切慰問，並表揚遺孀在艱難時刻仍作出無私決定，將死者的器官捐贈予有需要人士。黃官向遺孀表示欽佩，衷心希望她在聆訊過後解開心結，走出陰霾。黃官說時語帶哽咽，遺孀聽罷亦哭不成聲。



馬會表示尊重死因庭判決，意外發生後已即時加強晨操期間現場的醫療支援，包括全年均安排救護車及醫護人員在馬房範圍駐守。馬會亦研究裁判官的建議，採取適當措施以盡量降低馬匹在馬房地堂操練時，受到附近範圍其他活動影響的風險。