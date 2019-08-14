修例風波：逾百醫護律敦治集會　譴責警方濫暴阻救援

反對修訂《逃犯條例》示威運動持續，近日多間醫院醫護人員發起集會，抗議警方日前清場時，疑以布袋彈射擊一名少女眼睛，致其右眼破裂。律敦治醫院及鄧肇堅醫院醫護人員今(14日)於院內復康花園發起靜坐抗議，批評警方使用過分武力，並指警方「濫暴危害生命」。



今午約12時半，逾百名律敦治醫院及鄧肇堅醫院醫護人員身穿制服，戴上黑色口罩，部分亦於右眼貼上畫有紅色紗布，以表達對警方射擊少女眼睛的不滿。醫護人員又在集會中發表聲明，強烈譴責警方於示威現場蓄意阻礙救援，更暴力襲擊現場進行人道急救的醫護人員。聲明又指，雖深感憤慨和不安，惜未能罷工，會緊守崗位，克盡己任救援所有市民。



醫學界立法會議員陳沛然出席集會時表示，下班後會到示威現場作救援工作。陳稱警方聲稱「使用合適武力」，但有文獻顯示不正當使用會催淚彈或橡膠子彈等會導致死亡或受傷，促請警方證明何謂合適武力。



任職護士的許先生一直有參與示威現場的急救員工作，最深刻是上月21日上環遊行前，有警員指其救護站其中一袋物資中的頭盔十分危險，要充公所有物資，他批評警方執法離譜。同樣任職護士的卓小姐今日放假，但特意回到醫院參與集會。她認為警方於示威中濫用暴力，對有市民受傷感「心痛」。