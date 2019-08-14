建造業引入VR高空工作訓練　讓工友體驗「危機」

科技日新月異，建造業近年亦加入科技元素，建造業議會為地盤工作的工友提供VR(虛擬實境)高空工作訓練，以棚架、隧道等實景，讓工友感受逼真的高空工作，了解工作期間可能面對的危險，如高處墮下等。有工友嘗試後直指VR有真實感，較以往紙上談兵更逼真。



為配合建造業安全周今年的主題「高空工作」，建造業議會為95間獲批的公司及承建商免費提供VR設備供用作訓練。議會特意到不同地盤拍攝，再利用科技將實景應用到VR，包括工地使用木梯的情景、在棚架工作的環境等，工友帶上VR眼鏡後，可模擬平日工作的程序，體會潛在危險，再透過片段，得知如何改善相關危機工序。



從事電燈工程10多年的曾師傅表示，平日叮囑其他工友小心高空工作，但「就咁講冇乜嗰個感覺」，試用VR後直言感到「好逼真，企喺度會有跌落去嘅感覺」。瑞安承建有限公司工程經理鄔忠良指，高空工作涉及不同工種，VR配合實景有助讓不同工種工友了解工作危險性。



建造業議會建造安全高級經理阮巧儀稱，「依度(VR實景)死可以，唔好喺工地出事」。建造業議會會視乎各公司的反映，再研究將VR設備擴展至吊運工作。