修例風波：理大學生邀校長對話　促回應4訴求

反對修訂《逃犯條例》風波持續，而早前多間大學如香港大學、中文大學、浸會大學及教育大學等多名校長亦有與學生對話，討論相關議題。香港理工大學學生近日向校長滕錦光發出公開信，邀請公開對話並回應訴求，包括阻止警方在未經法庭許可下進入校園拘捕或搜證。



公開信內容要求滕錦光回應4個訴求，包括：盡最大能力保障所有學生在校內之人身安全；嚴正阻止警方在未經法庭許可下進入校園範圍內進行任何拘捕和搜證行為；不會就學生參與任何合理抗爭而受校內紀律處分；表明譴責警方導致理大學生傳媒受傷，並支持成立獨立調查委員會以化解大眾與警方之糾紛。公開信又指，在兩個月來，有一名理大學生報編委會記者被警方在未有警告的情況下被開槍擊中小腿，受事件影響受傷乃至無理被捕的理大師生相信不計其數。



他們又指，各大院校的校長亦與一眾學生公開對話，主動面對所有在校的持份者，「但滕校長似乎仍然選擇固守在李嘉誠樓的辦公室中，對事件推塘了事，甚至不願意在公開信中對中槍學生表達關心。」他們期望周五(16日)下午2時在校園內對話，暫未知滕會否出席。