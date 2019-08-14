修例風波：700員工聯署　促港鐵保障職員及乘客安全

警方日前在港鐵站內或附近發射催淚彈，危及乘客和居民安全。有近700名港鐵職員聯署不滿資方港鐵公司盲目配合警方行動，無肩負保障乘客及員工安全的責任，要求港鐵周五(16日)前回應三大訴求，包括譴責警方、徹底清洗車站及列車通風系統中催淚煙粒子，否則或會拒絕執行職務。



6名戴上頭盔和口罩的港鐵職員今午(14日)於九龍灣港鐵總部向港鐵公司遞請願信，聯署港鐵職員中9成屬港鐵車長，部分為列車員工督導員及港鐵巴士車長。信中不滿警方在港鐵大圍站和葵芳站及附近發射催淚彈，甚至有催淚彈射上元朗站露天段路軌，反映警方的行動無考慮鐵路安全，但港鐵公司未對警方作任何譴責，增加港鐵前線員工壓力及令工作環境變危險。



員工要求港鐵譴責警方各項影響鐵路安全的行動，和保障員工與乘客的安全，及徹底清除所有依附在車站、列車及通風系統中的有毒粒子等。有份發起聯署的將軍澳線車長王政宏表示，聯署不涉及工會或政黨，若港鐵不回應訴求，他們不排除以保障人身安全為由，透過請病假及不駕駛來拒絕執行職務。



港鐵回覆東網查詢表示，乘客和職員的安全是首要考慮，並已就此與警方會面，表達非常關注，並促請警方於執法期間必須先顧及港鐵員工及乘客安全。港鐵又指，公司管理層連日來特別與不同組别的同事見面，聽取意見並討論了如何加強各項安排。