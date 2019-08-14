修例風波：政黨譴責機場暴力事件　批機管局後知後覺

反對修訂《逃犯條例》的示威者連日塞爆癱瘓香港國際機場，昨晚(13日)更爆發混亂，先後有內地人和記者被圍，衝突期間有警員一度拔槍，機場管理局取得的臨時禁制令今日(14日)生效。工聯會強烈譴責昨晚的暴力事件，批評機管局「後知後覺」，昨晚才申請禁制令，導致暴力衝突在機場蔓延，禍及旅客利益，影響香港國際形象。



香港民用航空事業職工總會主席張樞宏批評，機場的禁制令範圍並不足夠，憂慮示威者在機場島上餐飲區及貨運區等聚集，認為禁制令應拓展至整個機場島。香港旅遊聯業工會聯會理事長梁芳遠表示，近日一連串事件令旅遊業插水，估計60至70%接待歐美、東南亞等來港的旅行團均「冇工開」，業界形容是提早「收爐」。



有民主派立法會議員認為昨晚的暴力行為是錯誤，認為旅客不能登機和出現肢體接觸，做法是完全不能接受，但示威者今已認錯和道歉。議員指自從警方承認有喬裝示威者後，昨晚在機場內的年輕示威者精神繃緊，反應過敏，提醒年輕人現時香港處於人道危機狀態，不能做出一些不適合的行為。被問到是否與年輕人「割席」，議員表明非割席，稱「是其是，非其非」，相信昨晚的事不會重複出現。



立法會議員梁繼昌指出，機管局已取得禁制令，如違反禁制令或會被視為藐視法庭，有可能要負上刑責。在機場示威原意是希望得到國際社會支持，但昨日的行為適得其反。