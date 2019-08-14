公民廣場裝圍欄政府被裁違憲　行政署提上訴

政府行政署2014年7月把被稱為「公民廣場」的政府總部東翼前地(下稱前地)加裝圍欄，並禁止市民在周一至周六進入，而周日若進入該處集會，要獲行政署批准。有「覆核王二號」之稱的退休攝影師張德榮就措施提出司法覆核，高院指該措施已構成不合比例地限制集會和表達自由，裁定政府違憲。上訴庭今(14日)開庭聽取政府行政署的上訴。



代表行政署的資深大律師余若海表示，行政部門在平衡政總運作與表達自由兩種利益時，應有更大的酌情空間。近年和平集會演變成干擾大樓、破壞公眾秩序的風險較以前增多，都是指向行政署的做法合適。此外，大律師亦指，行政署作決定時，並無表示過因東翼前地牽涉私人業權，所以不涉保障表達自由的論點，但原審法官就錯誤地指行政署有此看法。



行政署一方又強調政府有責任評估在政總示威的風險，大律師舉近期在元朗的例子，指警方雖然發出反對通知書反對集會，但結果還是有大量人士用不同理由到現場聚集，可見政府評估風險時，有需要對可能情況預留大幅度的緩衝空間。



行政署完成陳詞後，接着由案件的原申請人張德榮的代表資深大律師李志喜陳詞。李表示對政府有意見的市民，去政府的地方發表意見是有獨特意義，東翼前地並非大樓之內，全不影響大樓，亦不侵犯政府或大樓使用者的私隱，因此原審法官指圍封該處的做法違憲的判斷正確。