修例風波：何君堯屯門議辦被包圍須落閘　示威者撒溪錢

今日(14日)為農曆七月十四日盂蘭節，有網民號召前往立法會議員何君堯屯門的議員辦事處進行路祭。下午近4時，突然有廿多名示威者現身辦事處外，除準備好溪錢及化寶爐，並帶同何君堯及其母的黑白照到場，之後向照片進行三鞠躬。



辦事處職員見狀隨即拉下鐵閘，但示威者仍在鐵閘外貼上溪錢、及寫有「陰毒害人，天地不容」等紙條。此外，有人預備藤條，並以藤條打在何的照片邊呼「老竇老母點教你」。期間一名聲稱是住戶的男士警告示威者，指屋苑不歡迎進行儀式，批評會影響附近的幼稚園及居民，並稱已經報警求助，又用水熄滅化寶爐的火種，雙方一度發生口角。



在該辦事處內工作的社區服務主任陳滙熙在示威者抵達前表示，早已得悉有網民號召活動，但認為仍需正常工作，但若有人採取行動便會疏散。陳續指，辦事處為處理民生的地方，認為「政治歸政治，民生歸民生」，若然市民有所不滿，應以選票表達意見，而不是靠破壞。



何君堯位於荃灣的議辦早前曾遭人破壞，被打爆玻璃及噴上黑漆，而其父母的墓碑也曾被破壞。