修例風波：警方警告如違反禁制令　可構成藐視法庭

反修訂《逃犯條例》示威昨日(13日)在機場演變成衝突，警察公共關係科總警司謝振中今午(14日)表示，得悉機場管理局已取得臨時禁制令，警告如違令會構成藐視法庭，警方在需要時會配合機管局和執達吏執行禁制令。



根據機管局下午在機場出入口貼出的臨時禁制令，警方可協助執行禁制令，拘捕或驅離任何警方相信或懷疑會違反禁制令的人，機管局可按需要調整示威區大小以至取消示威區，亦可按需要調整進入管制區，臨時禁制令有效期直至8月23日。



謝在記者會表示，昨晚(13日)共拘捕5名人士，年齡介乎17至28歲，全部涉及非法集結，其中兩名男子另涉嫌襲警和藏有攻擊性武器。他指，在機場生事的刑罰較重，即使是舉起雙手阻人離開，有機會干犯非法禁錮罪、遊蕩及普通襲擊罪。



警務處助理處長(行動)麥展豪批評，示威者濫用私刑，部分極端暴力示威者非法禁錮、折磨、暴力虐待事主，亂打人致事主暈倒，又阻礙救護員救治。他強烈譴責示威者的行為，批評為表達訴求而犧牲別人，但警方強調昨日情況並不屬恐怖主義行為，又強調警方沒有派人喬裝示威者於機場集會。



他續指，當警察撤離時，示威者刻意製造事端，破壞警車車窗，警方因而使用胡椒噴霧，但一些「瘋狂」示威者從後把一名警員推到角落，警棍被搶，因此該警員拔槍的決定絕對正確，而且是英勇、果斷和克制。



至於昨日有警員身穿特別服裝，機場警區署理指揮官劉榮基指，該批人員是機場特警，身穿訓練服裝是因當時被急召出動。



另外，防暴警察本周一(12日)懷疑進入私人屋苑進行拘捕，警察公共關係科高級警司江永祥表示，當時警員正在屋苑拘捕一名男子，但另一名男子疑「搶犯」，故被警員用武力制服，由於當時被包圍，因此向周圍人士施放胡椒噴霧，不排除有屋苑保安受影響被噴中，若有人認為當時情況不理想，歡迎投訴。