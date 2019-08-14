修例風波：批示威者濫用私刑禁錮　立會議員譴責暴力

反修訂《逃犯條例》示威塞爆癱瘓機場活動於昨晚(13日)香港國際機場爆發混亂，有內地人和記者被圍，更有警員一度拔槍。10多名建制派立法會議員今午(14日)批評，示威者對旅客和記者濫用私刑和禁錮，做法是超出道德底線，損害國際社會對香港的觀感，予以最嚴厲的譴責，並全力支持警方嚴正執法，呼籲社會反對和譴責暴力。



體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國認為，昨晚示威者施加暴力和威嚇，客觀上已符合國際上對恐怖主義的定義，呼籲示威者與暴力行為割席，以及不要令香港蒙上污名。工聯會議員郭偉強認為，昨晚的事明顯反映恐怖主義苗頭的存在，暴力和失控程度幾乎脗合，示威活動已變質，看到「港獨」的影子，認為如港獨分子以焦土策略破壞香港，相信香港市民會反對，對民主派議員「不割席」表示遺憾。



經民聯梁美芬表示，示威者癱瘓機場會觸犯法例，有需要負上刑事和民事責任，有民主派議員以「公民逮捕(Citizen arrest)」來形容昨晚示威者的行為，此說法是把年輕人和不懂法律的人推往深淵，是「精人出口，笨人出手」。她認為民主派議員應要與暴力行為劃清界線，她支持機管局申請禁制令，希望其他公營機構參考。民建聯陳克勤解釋公民逮捕的對象是懷疑犯罪分子，但昨晚被圍攻的兩名男子為送機者和記者，示威者明顯非法禁錮和毆打，不能接受民主派議員對暴力行為塗脂抹粉。



被問到會否以「恐襲」來形容上月21日元朗白衫軍無差別襲擊市民、及早前有白衫人在北角襲擊市民，民建聯李慧琼未有正面回應，僅稱一直譴責暴力事件。警方周日(11日)在葵芳和太古港鐵站內施放催淚彈，李認為示威者不停製造事端，警方需要執法，且已相當克制。