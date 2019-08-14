尖咀衝突兩男傷者出院上庭　被控非法集結押後訊

警方就本周日(11日)在尖沙咀發生的警民衝突拘捕多人，並分別落案起訴17人，當中14人昨(13日)已被解往九龍城法院應訊，餘下3人因留醫沒有出庭，今午(14日)其中2人出院，並被解往九龍城法院應訊。2名男被告各被控一項非法集結罪，暫毋須答辯，裁判官按控方要求把案件押後至10月23日再訊，他們同以5000港元現金保釋，期間不得離港，每周一天到警署報到，並需遵守宵禁令。



2名被告分別是郭嘉輝(21歲，電機工程助理)及莊嘉灝(24歲，升讀大學四年級)，被控於8月11日在尖沙咀柯士甸道及金巴利道的一段彌敦道非法集結，作出擾亂秩序的行為，意圖導致或相當可能導致其他人合理地害怕他們會破壞社會安寧。



庭上所見莊的左手包紮着繃帶，郭則不見有表面傷痕。據悉莊左手有骨折，郭的左手及頭部被打傷而留院。莊的代表律師投訴指莊被警制服後，警方仍用圓盾壓着其左前臂致其骨折。不過裁判官表明法庭非聽其投訴警方之渠道，只有兩種情況下才紀錄其投訴，包括控方申請把被告交由警方看管，或被告曾在警方威逼利誘下招認，否則他們應向警察投訴課投訴。