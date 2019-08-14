美食博覽明開鑼　參展商憂遊行活動影響生意

第30屆美食博覽明日(15日)至19日在灣仔會展舉行，20多個國家和地區共2100多個參展商參加。有參展商指受近日示威遊行影響，再加上零售表現疲軟，擔心美食博覽人流大減，更有參展商擔心8月18日民陣遊行影響展覽，希望營業額能與去年差不多。



主要售賣日韓食品的「一峰」表示，由於近日政局不穩，擔心人流受影響，尤其擔心818遊行，因過往曾有展覽因示威活動需腰斬。他指機場事件未有影響貨運，希望生意和去年相近，「打和當贏」。傳統海味店安記海味今年續推「1蚊玩遊戲」優惠，首日首10人可用1蚊參加「扒花膠」遊戲。該店董事總經理潘權輝指今年零售市道差，來貨價升，惟售價平均便宜了8%，他今年會長駐攤位向顧客推銷，用誠意搭救。



香港貿易發展局副總裁周啟良指，少量參展商表明因香港近日政治環境而取消參展，亦擔心有參展商因機場被圍堵而無法來港，而大部分內地參展商改乘高鐵到港。貿發局已就展覽期間周邊有示威活動作好準備，會密切留意情況作特別安排，如延長開放時間等。