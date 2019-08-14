修例風波：機管局暫不再准機場集會　對旅客構成不便致歉

示威者連續兩天塞爆機場後，機場管理局今(14日)在取得法庭臨時禁制令下實施進出管制安排。機管局行政總裁林天福在政府跨部門記者會表示，取得禁制令後，將來需要在獲得警方不反對通知書及機管局同意，才可在指定範圍示威，而因應目前特殊情況，機管局在未來一段時間沒有打算允許在機場內舉行任何形式集會。他對近兩日示威行動嚴重影響機場運作深表遺憾，並就事件對旅客構成不便致歉。



林稱，過往機管局一直對示威集會持包容態度，但過去兩日情況持續惡化，並演變成暴力情況，任意堵塞客運大樓，嚴重阻礙旅客進出，事件令到由上周五(9日)起已有近1000班航班因而取消，單是昨天(13日)亦有421班航班取消，佔全日航班三成多，旅客處理量跌四成，因此機管局只能向法庭申請臨時禁制令，實施進出管制安排直至另行通知。



對於昨日機場航班顯示屏顯示航班取消，但最後仍能起飛，林回應稱：「顯示屏只係顯示到幾種情況，好難將難以預計嘅情況都顯示到」。他又指，暫停登機手續是不希望未登記旅客進入機場，但因已有部分旅客進入禁區，亦有轉機乘客已在禁區，故即使航班未必載滿乘客，仍安排起飛。



商務及經濟發展局局長邱騰華表示，對昨晚示威人士阻礙旅客、非法禁錮等事件感憂慮及痛心，認為近日的暴力違法行為傷害香港國際聲譽。8月6日至10日的入境旅客人次已按年下跌33.4%，亦有28個國家對香港發出不同程度旅遊提示。邱並提到，有酒店業組織發起為滯留在港的旅客提供免費住宿，政府亦會作出不同補救措施。



運輸及房屋局局長陳帆表示，大批示威者癱瘓機場運作，令香港的航空、旅遊等行業受損，對所有暴力行動予以嚴厲譴責，警方會追究。他重申尊重市民集會自由，但不應影響他人的自由及權利。