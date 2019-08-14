毒販緬甸吞53毒包偷運進境　體內檢350克海洛英

各地政府聯手打擊本港黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻的販毒集團之際，貴州貴陽海關緝私局近日聯合多個部門，成功偵破一宗從緬甸進境的人體運毒案，在一名毒犯體內檢出53枚毒包，內有共重約350克的海洛英，市值約233萬港元。



貴陽海關緝私局指，涉案男子早前偷渡至緬甸後，在境外毒販指使下，吞服該批香腸形毒品，之後再次偷渡回中國。男子並乘坐高鐵前往湖北，途經貴陽火車北站時被緝毒人員截獲。男子其後在監護下排毒，排出該批海洛英，隨即被拘捕。



據了解，貴陽海關緝私局本月10日至12日期間，亦在公安部門配合下，於貴陽、安順兩地破獲兩宗透過郵遞渠道走私毒品的案件，再拘捕兩名疑犯。據報毒犯將毒品包裝成普通包裹，由美國郵遞入境。局方指，包裹藏有疑似120克大麻花及15克大麻油。



今次是過去282日內第69宗涉及中國大陸、台灣、泰國、緬甸、澳洲、日本、菲律賓、越南及馬來西亞的毒品案，全部均涉及上海仔販毒集團。由於警方禁毒力度不斷加強，導致一條龍由設廠生產到販賣毒品的上海仔販毒集團急於尋找出貨渠道，將在金三角生產的毒品運往海外。但近期接連破獲多宗特大毒品案，令上海仔已被國際禁毒組織盯上，其軍方及警察保護傘已失效。



雖然上海仔因獲警方及律政司兩把保護傘包庇，每次在香港警方執法前均可聞風先遁；但據知大陸早已部署針對跨境犯罪的大規模掃黑行動。分析指，大陸政法高層高調督導打黑，湖南、廣東等地執法機構也不敢怠慢，不斷加強打擊犯罪分子的保護傘，令上海仔四面楚歌。



上海仔自從在本港棄保潛逃後，流竄至泰國、柬埔寨、越南及瑞士，上述國家因與香港仍無引渡協定，故他刻意逃往以迴避追緝。



上海仔借病潛逃﹕http://hk.on.cc/fea/shanghai/