修例風波：分別涉暴動罪及洩航班資料　國泰炒兩機師

修訂《逃犯條例》風波牽連航空界，有兩名國泰機師分別因被控暴動罪及洩露航班資料，早前被停飛。國泰航空今(14日)更表示，已中止該兩位機師的僱傭合約，其中一位正涉及司法案件，另一位涉及本月12日CX216航班運作時不當取用公司資訊。國泰重申，遵從所有營運司法管轄區監管機構的規定和指引。



其中1名被炒機師涉嫌參與上月28日的上環衝突，而被警方拘捕及控暴動罪。另一機師則於本周一(12日)，網民發起到機場集會期間，在網上上傳一張國泰航班的駕駛艙顯示屏相片，被指向示威者「通風報信」，呼籲示威者在機場聚集。國泰早前曾回覆指，除有2名機長被停職，亦解僱了2名行為不當的機場員工。



內地民航局上周五(9日)發出重大航空安全風險警示，要求國泰航空滿足3大要求，國泰一日後即跪低，表明由於中國內地是國泰的主要業務，大部分航線，包括飛往歐洲及美國的航班均需經過內地空域，故法律上國泰有必要跟隨民航局的規定。



民航局曾批評國泰，先後發生飛行人員參與暴力衝擊，被控暴動罪卻未被停止飛行活動，以及惡意洩露航班旅客資訊等事件，存在嚴重威脅航空安全的隱患，造成惡劣社會影響，增加了香港輸入內地的航空安全風險。



此外，有自稱國泰員工在網上教路，指集會人士阻塞一號客運大樓航空公司登記櫃位，便可防止旅客經二號客運大樓出境。國泰接受查詢時稱，對於任何有可能威脅航空安全的不當且不專業行為都保持零容忍，一經發現，嚴肅處理。



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