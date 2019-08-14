政Whats噏：白鴿黨無良心　逼前黨友羅致光祭旗

依家香港局勢立立亂，社會撕裂史無前例咁嚴重，甚至連串示威衝突已超出咗最初《逃犯條例》修訂嘅爭議範圍，想結束呢個困局確實唔易，但民主黨(白鴿黨)竟然諗到一個奇招，今日(14日)發公開信叫該黨前副主席、現任勞工及福利局局長羅致光帶頭辭職明志。羅致光當年入熱廚房係「被退黨」嘅，依家白鴿黨竟然返轉頭攀關係搵佢祭旗。



其實示威者一直都有要求問責官員下台，如果要數同今次修例風波相關嘅官員，就包括特首、律政司司長同保安局局長，即使計埋後期愈演愈烈嘅警民衝突，最多都係數埋警務處處長，點數都數唔到勞福局，甚至連白鴿黨封公開信都係將矛頭指向特首同警隊為主，但叫羅致光辭職，睇落就完全唔關事喎。



白鴿黨封公開信話該黨超過六十名黨員聯署，當中不乏該黨核心人物，包括該黨前主席劉慧卿、立法會議員林卓廷、許智峯等，要求羅致光帶頭辭職，目的就係為當前局勢寫下休止符。該黨提出原因係羅致光喺1990年加入該黨前身香港民主同盟，亦都喺1994年成為白鴿黨創黨黨員之一，做過立法會議員同該黨副主席，過往對白鴿黨同民主運動都有貢獻，只不過喺2017年要加入政府先至退黨，都係泛民主派嘅一員，所以該黨今次就以叫羅重拾當年追逐公義同民主嘅初衷之名，叫佢退出政府。



老實講，就算羅致光肯辭職，都未必會牽動到其他問責官員，今次白鴿黨突然發信針對佢，都唔知係咪因為其他相關嘅官員一直唔肯落台，就改為搵羅呢個前黨友「祭旗」，睇吓會唔會有機會突破。不過翻查資料，其實當時羅致光喺決定出任局長時，一度表明唔想退黨，只係當時黨內主流意見認為佢要退，佢才退，點知白鴿黨趕完人走，又要人聽佢支笛？



睇返2017年，羅當時形容係「被退黨」，換言之，當年係白鴿黨迫走羅致光，殊不知事隔兩年仲要求羅辭職。如果白鴿黨當初冇趕羅走，羅仲係白鴿黨黨員，咁白鴿黨今次叫佢辭職都仲有啲牙力，如今羅已退黨，亦唔係是次修例風波嘅相關官員，白鴿黨都仲要求佢辭職，點睇都有啲牽強，睇嚟白鴿黨係搵唔到突破缺口，所以搵個較親近嘅人嚟開刀。

