政Whats噏：政助處理唔到政治工作　陳健波認為要提升級別

政治助理(政助)一向被外界批評職能不清晰，連聯絡工作都做得唔好。立法會保險界議員陳健波(波哥)今日(14日)同六人組其他成員一齊講施政報告建議時，就喺建議書中直指政助處理唔到政治工作，要將職位提升為更高級別嘅政治顧問。睇嚟佢哋對政助有好大意見喎！



波哥話，近日風波反映政府未能掌握民意，建議成立一個機制研究及評估民意方向，此外，設立政助原意係想協助局長處理政治工作，但依家定位不清，人選又缺乏政治或公共事務經驗，根本處理唔到政治工作，如果淨係做聯絡咁就浪費咗啲，倒不如畀多少少錢，請啲叻人做政治顧問，專責統籌政治相關工作，包括游說、政治分析、民意評估等。



同屬六人組嘅建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓就建議，政府必須加強同社會各界嘅聯繫溝通，更迅速及有效地收集民意、解釋政策同澄清誤解，例如要提升民政專員收集民意嘅職能、局長同副局長多啲落區等等。



聽落佢兩個都係覺得政府評估民意出咗大問題，要做好改革，咁又係呀，依家社會咁撕裂，再唔聽清楚民意，做好民生工作嘅話就大件事嘞。