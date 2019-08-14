HMV明起清倉傾銷兩星期　清盤人指銷情難料

去年底自願清盤的連鎖唱片店HMV，剩餘貨品明日(15日)起至本月29日清倉傾銷，今日(14日)則率先讓債權人及前員工預購。清盤人表示，約有9萬至10萬件貨品清倉，最多為DVD影碟、藍光影碟等，總值約900萬港元，但由於是低價發售，加上難以預料銷情，故未能估計最終可得多少款項。由於HMV欠債逾4000萬港元，估計即使售清貨品仍未能還清欠款。



清倉場地位於灣仔，放滿不同影碟、電子產品及衣物等。清單顯示，貨品折扣由3折至9折不等，當中以電子產品減幅最大。清盤人黃先生指，早前曾計劃以投標方式售出存貨，但債權人認為價錢太低，要求向公眾發售。若今次公開發售仍未能售清貨品，已安排「收買佬」以投標方式出售。另外，現場亦放置HMV標誌中的小狗擺設，但由於具紀念價值，會以投標方式拍賣。



到場選購的彭先生為債權人之一，他過往曾將結他放置於HMV中出售。他今日於場內選購兩張地氈及布袋等，但形容「唔係特別平」，他又為小狗擺設投標，因為對該擺設有「情意結，希望可以留個紀念」。



曾於HMV兼職的林小姐亦收到清倉邀請，她希望選購黑膠碟，但發現今次清貨中黑膠碟價格比之前更貴，「就執個陣有啲碟做到3折，依家反而只得5折」。