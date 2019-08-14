毓民特區：民生苦經濟差　廢柴政府無符

修訂《逃犯條例》而引發的亂局持續兩個月，影響香港經濟及民生，惟政府一直未有提出有效解決問題的辦法。特首林鄭月娥提早兩周、於本周二(13日)重開行政會議。東方報業集團旗下《on.cc東網》時事評論節目《毓民特區》，主持人黃毓民狠批林鄭月娥政府已經「殘廢」，甚至「被廢了武功」，林鄭及三名司長都應問責下台。



特區政府多名高官近日多次透過網誌談論香港事務。黃毓民狠批高官們以寫網誌及開記者會的方式來治港，做法非常荒謬。政務司司長張建宗曾表示，政府銳意改善管治工作，特首與其本人及財政司司長陳茂波會為新一份施政報告諮詢不同界別。而陳早前指出，香港經濟向下行，出現經濟衰退。黃認為，高官點出了人人皆見的問題，不斷重複發展經濟、改善民生，但卻沒有做實質的工作，至於律政司司長鄭若驊更是「人影也不見，網誌懶得寫」。黃怒斥三名司長根本「德不配位」，沒有資格坐上這些位置。



黃又指，現時的社會亂象是由政府修訂《逃犯條例》引起，但政府沒有辦法解決，反而使香港情況雪上加霜。社會動盪不止，政府說要解決經濟、民生問題，但行會停擺多時，立法會也沒開會，不論是撥款或重大政策也只能以臨時應急方式處理，讓市民看到這個政府已等同報廢。政府在房屋、老人、福利、扶貧等問題缺乏前瞻視野，面對現時沸騰的民意仍不改組，拒把不稱職的主要官員開除或問責下台，實在匪夷所思。



黃認為，現今的亂源就在特區政府，香港在當前惡劣環境下，更需一些有魄力、有膽識、有能力的主要官員來撥亂反正，但由特首至三司十三局，至今仍沒有一個人需負責，沒有一個人需下台。特首及一班司局長出來見市民時，只懂擺出苦口苦面，當最有權力的官員也無計可施，香港繼續由這班人來管治的話，只有死路一條。香港由一個國際有名的都市，淪落變成一個鬼域般的地方，實在令人「一殼眼淚」，無限唏噓。



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