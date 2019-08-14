修例風波：多區燒衣變雷射筆照警署　防暴警天水圍制服多人

【23:50】防暴警驅散天水圍警署後門的示威者，多人被制服。



【23:15】天水圍警署的防暴警員舉起藍旗。



【22:51】天水圍警署有警員呼籲示威者散去，否則會使用武力及拘捕。



【22:36】天水圍警署外亦有示威者用電筒照警察，有人火燒繫於警署閘門的布條狀物件，引起火光。



【22:23】在福榮街的市民指，自己「瞓瞓下砰砰砰」，由街頭行到街尾都聞到催淚煙，反問警方有無理過市民感受。



【22:13】防暴警員在桂林街、鴨寮街施放催淚煙，現場有食店未及關門。



【22:09】防暴警員再走上西九龍中心天橋驅散，部分防暴警轉入大南街施放催淚彈。



【22:01】防暴警員一邊舉起黑旗和橙旗，沿欽州街向深水埗警署方向推進，並不斷施放催淚煙。



【22:00】大埔警署附近亦有燒衣活動，目前有逾100人聚集，有人用雷射筆照向大埔警署。



【21:54】警方向欽州街行人路再施放一輪催淚彈，並在荔枝角道交界位置一字排開。



【21:44】警方施放多枚催淚彈，部分示威者和市民退到長沙灣道、鴨寮街。



【21:19】愈來愈多示威者站出西九龍中心對出的一段欽州街馬路，並繼續向警署射雷射筆，警方以揚聲器警告可能會作出驅散。



【21:07】警方舉藍旗，要求市民停止使用雷射筆。



【21:05】持長盾的警員在基隆街推進，並在西九龍中心天橋下位置設防線，現時示威者繼續燒街衣，警員稍為退後。



【20:42】警方從警署步出向欽州街兩旁推進，在西九龍中心天橋舉紅旗，要求在天橋的民眾不要再射激光並散去。



【20:35】有人在深水埗警署外撒溪錢，警方作出警告要求該人離開，不要阻礙警方工作。



【20:26】民眾於深水埗警署對面，欽州街與基隆街交界準備金銀衣紙等祭品。



【20:18】西九龍天橋上的市民向深水埗警署高叫「以眼還眼」、「光復香港、時代革命」



【20:09】有人向深水埗警署外照射激光，有警員向天橋上市民發警告，要求他們停止「襲警」。



政府修訂《逃犯條例》引發多次激烈警民衝突，警方執法備受爭議。有網民趁今日(14日)盂蘭節發起在深水埗警署及大埔警署外燒衣示威，有部分人帶同雷射筆聲言要激光燒衣。警署外已架設水馬及有警員戒備，而附近的行人天橋則有約2、30人聚集。