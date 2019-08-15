修例風波：美商務部長指修例爭議屬中港內部事務

香港政府修訂《逃犯條例》風波引起國際關注，美國商務部長羅斯周三（14日）接受消費者新聞與商業頻道（CNBC）訪問時提到，有關爭議是中國與香港之間的內部事務。他更一度笑着反問主持人：「我們（美國）應該怎樣做？入侵香港？」



當被問及美國應否介入香港持續的示威時，羅斯形容是中港之間的內部事務。對於美國總統特朗普持中立態度，他稱：「我想總統想說的是，這是一個艱難的局面，他希望各方能好好解決問題。」



主持人其後指，若是在過往，美國或已經告知中國已密切關注事態發展，羅斯則回應說他並不認為美方的對策與過去不同，並笑問美國是否要入侵香港。羅斯重申，特朗普早前已明確表示正在密切關注事態，並稱特朗普已提到過解放軍在大陸和香港邊界集結的可能性。羅斯指：「這是美國在此事應該扮演甚麼角色的問題。這是（中港）內部事務。」



與此同時，美國國務院發言人同日向法新社發表聲明，提到國務院對中方軍隊在大陸和香港邊境的行動感到憂慮，並敦促北京履行《中英聯合聲明》，允許香港高度自治；聲明亦同時譴責暴力，敦促香港各方保持克制，支持香港享有言論自由與和平集會自由。



另有外電引述美國官員言論，稱中方近日派出數以千計的武警到深圳，且頻作高調演練，惟暫無迹象顯示該批武警會進入香港；又稱當局將武警派往深圳，旨在嘗試威嚇示威者，認為目前香港示威尚未到達迫使中方派武警到香港的臨界點。