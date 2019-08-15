修例風波：武警深圳灣體育館演練　裝甲車軍車集結

香港反《逃犯條例》修訂風波引發的社會動盪持續升級，解放軍東部戰區陸軍周三（14日）亦宣稱，從深圳灣春繭體育館出發至香港「只需要10分鐘」，並配有體育館外停滿軍車照片。法新社周四（15日）報道，數千名武警在體育館內列隊演練，場外亦集結裝甲車及軍車。有美國傳媒記者周三指，大批武警駐紮在體育館內，他們持有盾牌和戴上頭盔。



報道指，集結在體育館的武警身穿印有武警軍徽的迷彩軍服，部分人在場內組成整齊的隊列移動，亦有人在跑道上跑步，場外亦有武警駕駛電單車出入，多輛軍車及裝甲車停泊在場外。



任職於美國有線電視新聞網絡（CNN）的記者里弗斯（Matt Rivers）亦在社交網站發文，聲稱有大批來自「中國人民武裝警察部隊」（People's Armed Police Force，PAP）的武警進駐深圳某體育館；又指他們是「中國150萬準軍事部隊的成員，該部隊隸屬於中央軍事委員會（Central Military Commission）」。一名武警軍官未解釋部隊為何駐紮該處，同時驅趕記者離開現場。



從相關網傳圖片所見，有大批手持武器、身穿軍服的武警出現，亦有裝甲車在現場。不過里弗斯稱，目前並無迹象顯示該批部隊即將進入香港，又指中方現階段仍有不少原因，要避免這情況發生，但認為部隊屯駐「顯然意味要發送某種信息」。