旅行必用！送你Super Club SIM　盡享漫遊數據

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本地數據年卡（名額10名）

－ 60GB全速本地數據



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－ 10日亞太區旅遊數據（區域A&B）



－ 12個月有效期

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中港澳年卡（名額10名）

－ 20GB中港澳全速數據



－ 無限香港本地話音通話分鐘



－ 12個月有效期



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註：

活動受條款及細則約束。

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